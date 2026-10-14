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Dusan Alimpijevic: "Burada acı çekiyoruz!"

Beşiktaş koçu Dusan Alimpijevic, kaybettikleri Hapoel Tel Aviv karşılaşmasını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 22:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Burada acı çekiyoruz!'
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EuroLeague'in beşinci hafta müsabakasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hapoel Tel Aviv takımına mağlup oldu ve çift maç haftasına yenilgiyle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından flaş röportajda mikrofon karşısına geçti.

Koç Alimpijevic'in maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Bu dar rotasyonla sadece ilk yarıda enerjimiz vardı. Sadece ilk yarıda maçın içindeydik, enerjimiz sadece ilk 20 dakika için yeterliydi. Üçüncü çeyrek savunmada çok kötüydük, bu da sonucu belirledi. En azından bazı oyunculara aşırı süre vermedik, bugünün tek olumlu tarafı buydu. Evimizde Bayern'e karşı çok daha iyi oynayabileceğimize inanıyorum. Bizim için çok önemli bir maç olacak."

"BURADA ACI ÇEKİYORUZ"

Alimpijevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Hapoel'i ve koç Dimitris Itoudis'i galibiyet için kutlarım. Tabii ki hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Açıkçası böyle bir rakibe karşı sadece 20 dakika yetecek bir enerjimiz vardı. Son çeyreği kazanmış olsak bile bunun bir önemi yoktu, maç zaten bitmişti. İlk yarı zaman zaman iyi basketbol oynadık ve maçın içindeydik. İlk yarıdaki oyunumuz hakkında bir şey söyleyemem, Hapoel'in ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ancak üçüncü çeyrek farklıydı, bizim için çok kötü geçti.

Soyunma odasından farklı bir yaklaşımla döndük. Onlarsa bizim aksimize doğru yaklaşımla oynadılar, bizden daha enerjiklerdi. Rotasyonumuzdaki oyuncu ve enerji eksikliği, bu sonuca yol açtı. Tabii ki enerji sorununun nedeni de oyuncu eksikliği. Şu çok açık, bu yoğun tempo ve fikstürde acı çekiyoruz.

Şu ana dek her şey plan doğrultusunda ilerliyor. Her takımın iniş çıkışları olduğunu görüyoruz. Bana göre Hapoel, ligin 4 şampiyonluk adayından bir tanesi. Tabii bu benim görüşüm. Panathinaikos, Hapoel, Dubai, Olympiakos… En çok para harcayan dört takım bunlar. Tabii ki Fenerbahçe ve Efes gibi çok önemli kulüpler de var. Açıkçası bugün 5 veya 15 sayıyla kaybetmiş olmamızın bir önemi yok. Son bölümde bu maçı kazanamayacağımızı gördük, bu sayede bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Şu ana dek her şey planımız doğrultusunda ilerliyor. Cuma günü evimizde Bayern'e karşı çok önemli bir maç oynayacağız.

Az önce saydığım takımlarla aramızda çok büyük bir fark var. Yani bu bir sır değil, herkes bunu biliyor. Biz transfer pazarında Haziran'ın 26'sından itibaren aktif olabildik. Durumumuz farklı ancak hedeflerimiz var. Biz iyi basketbol oynamak için bu ligdeyiz. Sezona 2-3 ile başladık, bence bu çok kötü değil. Ancak Türkiye Ligi'nde çok daha iyisini yapmalıydık. Bu çok açık."

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