Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in durumu belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Hoffenheim karşılaşması öncesinde Dusan Vlahovic ile ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda viral gastroenterit tanısı konulan Sırp golcü, tedbir amaçlı Almanya kafilesine dahil edilmedi.
VLAHOVIC'TE RİSK ALINMADI
Beşiktaş teknik heyeti, Trabzonspor karşılaşmasını da göz önünde bulundurarak Vlahovic'i İstanbul'da bırakma kararı aldı.
Yıldız futbolcunun sağlık durumu nedeniyle Hoffenheim deplasmanında risk edilmemesi tercih edildi.
BEŞİKTAŞ'TA DİĞER EKSİKLER
Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Vaclav Cerny de Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Öte yandan isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu da Almanya deplasmanının kadrosuna alınmadı.
VLAHOVIC'TE RİSK ALINMADI
Beşiktaş teknik heyeti, Trabzonspor karşılaşmasını da göz önünde bulundurarak Vlahovic'i İstanbul'da bırakma kararı aldı.
Yıldız futbolcunun sağlık durumu nedeniyle Hoffenheim deplasmanında risk edilmemesi tercih edildi.
BEŞİKTAŞ'TA DİĞER EKSİKLER
Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Vaclav Cerny de Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Öte yandan isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu da Almanya deplasmanının kadrosuna alınmadı.