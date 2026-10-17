Avrupa kupalarında kasasını en çok dolduran takımlar

Avrupa kupalarında 2026/27 sezonunun heyecanı, bu hafta oynanan maçlarla devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanırken Konferans Ligi'nde ilk maçlar geride kaldı.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaların ardından Football Meets Data, bu sezon en fazla gelir elde eden takımları güncelledi.
Şampiyonlar Ligi'nde 68,2 milyon euro ile PSG, Avrupa Ligi'nde 19,17 milyon euro ile Lyon, Konferans Ligi'nde ise 6,83 milyon euro ile Atalanta ilk sırada yer aldı.
Hazırlanan tablodaki gelirlerin; katılım, eleme turları, katsayı ve yayın gelirleri, alınan sonuçlar ve lig aşamasındaki sıralama payının toplamından oluştuğu belirtildi. Turnuvalara göre bu sezon en fazla gelir elde eden 10 kulüp şöyle:
ŞAMPİYONLAR LİGİ
PSG - 68.2 milyon euro
Liverpool - 66.5 milyon euro
Bayern Münih - 65.9 milyon euro
Manchester City - 63.6 milyon euro
Real Madrid - 63.3 milyon euro
Arsenal - 63 milyon euro
Borussia Dortmund - 57.8 milyon euro
Barcelona - 57.5 milyon euro
Inter - 56.5 milyon euro
Manchester United - 55.6 milyon euro
AVRUPA LİGİ
Lyon - 19.17 milyon euro
Leverkusen - 15.91 milyon euro
Juventus - 15.77 milyon euro
Dinamo Zagreb - 15.51 milyon euro
Milan - 14.62 milyon euro
Benfica - 14.44 milyon euro
AZ Alkmaar - 13.81 milyon euro
Olympiakos - 13.72 milyon euro
Real Sociedad - 13.62 milyon euro
Celtic - 13.29 milyon euro
KONFERANS LİGİ
Atalanta - 6.83 milyon euro
Kopenhag - 6.76 milyon euro
Ajax - 6.68 milyon euro
Freiburg - 6.61 milyon euro
Monaco - 6.57 milyon euro
Braga - 6.45 milyon euro
Brighton - 6.40 milyon euro
Panathinaikos - 6.39 milyon euro
Midtjylland - 6.28 milyon euro
Twente - 6.26 milyon euro
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaların ardından Football Meets Data, bu sezon en fazla gelir elde eden takımları güncelledi.
Şampiyonlar Ligi'nde 68,2 milyon euro ile PSG, Avrupa Ligi'nde 19,17 milyon euro ile Lyon, Konferans Ligi'nde ise 6,83 milyon euro ile Atalanta ilk sırada yer aldı.
Hazırlanan tablodaki gelirlerin; katılım, eleme turları, katsayı ve yayın gelirleri, alınan sonuçlar ve lig aşamasındaki sıralama payının toplamından oluştuğu belirtildi. Turnuvalara göre bu sezon en fazla gelir elde eden 10 kulüp şöyle:
ŞAMPİYONLAR LİGİ
PSG - 68.2 milyon euro
Liverpool - 66.5 milyon euro
Bayern Münih - 65.9 milyon euro
Manchester City - 63.6 milyon euro
Real Madrid - 63.3 milyon euro
Arsenal - 63 milyon euro
Borussia Dortmund - 57.8 milyon euro
Barcelona - 57.5 milyon euro
Inter - 56.5 milyon euro
Manchester United - 55.6 milyon euro
AVRUPA LİGİ
Lyon - 19.17 milyon euro
Leverkusen - 15.91 milyon euro
Juventus - 15.77 milyon euro
Dinamo Zagreb - 15.51 milyon euro
Milan - 14.62 milyon euro
Benfica - 14.44 milyon euro
AZ Alkmaar - 13.81 milyon euro
Olympiakos - 13.72 milyon euro
Real Sociedad - 13.62 milyon euro
Celtic - 13.29 milyon euro
KONFERANS LİGİ
Atalanta - 6.83 milyon euro
Kopenhag - 6.76 milyon euro
Ajax - 6.68 milyon euro
Freiburg - 6.61 milyon euro
Monaco - 6.57 milyon euro
Braga - 6.45 milyon euro
Brighton - 6.40 milyon euro
Panathinaikos - 6.39 milyon euro
Midtjylland - 6.28 milyon euro
Twente - 6.26 milyon euro