Dün
BİTTİ
Gençlerbirliği
0
Galatasaray
1
Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
3
Alanyaspor
0
Dün
BİTTİ
Erzurumspor
2
Eyüpspor
0
Dün
BİTTİ
Amed Sportif
1
Konyaspor
0
Dün
BİTTİ
Sivasspor
1
Sarıyer
1
Dün
BİTTİ
Bodrum FK
2
Bandırmaspor
1
Dün
BİTTİ
Elversberg
4
Augsburg
3
Dün
BİTTİ
Hamburger SV
1
VfB Stuttgart
0
Dün
BİTTİ
Schalke 04
0
Mainz 05
1
Dün
BİTTİ
Union Berlin
0
B. Dortmund
0
Dün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Paderborn
2
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
6
RB Leipzig
1
Dün
BİTTİ
Everton
0
Chelsea
2
Dün
BİTTİ
Brentford
1
Liverpool
2
Dün
BİTTİ
Fulham
1
Hull City
0
Dün
BİTTİ
M.City
3
Ipswich Town
2
Dün
BİTTİ
Newcastle
0
Aston Villa
1
Dün
BİTTİ
Espanyol
0
Atletico Madrid
1
Dün
BİTTİ
Villarreal
0
Elche
0
Dün
BİTTİ
Real Betis
2
Barcelona
5
Dün
BİTTİ
Valencia
0
Athletic Bilbao
0
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Venezia
1
SSC Napoli
0
Dün
BİTTİ
Bologna
1
Inter
3
Dün
BİTTİ
Roma
2
Genoa
0
Dün
BİTTİ
Strasbourg
1
PSG
3
Dün
BİTTİ
Lille
1
Brest
1
Dün
BİTTİ
Troyes
1
Lens
3

2027 Dünya Tenis Konferansı İstanbul'da!

İstanbul, 2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 14:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2027 Dünya Tenis Konferansı İstanbul'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kurulu, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TTF'den yapılan açıklamaya göre 2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kurulu, 4-6 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen ve TTF Başkanı Şafak Müderrisgil'in de katıldığı 2026 Dünya Tenis Konferansı ve Genel Kurulunda dünya tenisinin geleceğine yönelik stratejik konular, uluslararası işbirlikleri ve sporun gelişimine ilişkin öncelikler ele alındı.

Şafak Müderrisgil, 2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kurulunun İstanbul'da yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası tenis organizasyonlarındaki deneyimini bu kez dünya tenisinin yönetim düzeyindeki önemli buluşmalarından birine taşıyacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 Dünya Tenis Konferansı ve Seçimli Genel Kurulu, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini ortaya koyarken Türk tenisinin uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılmasına ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.