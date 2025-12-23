Göztepe'nin rekor yılı

Süper Lig'de devreyi 32 puanla dördüncü sırada tamamlayıp 55 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele etme potasında olan Göztepe, defanstaki performansıyla da tarih yazdı.



Bu sezon oynadığı 17 lig maçında kalesinde yalnız 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göz-Göz, Süper Lig'deki tarihinin en az gole geçit verdiği devresini geçirdi. Oynadığı 17 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermeyerek bu alanda da ligin zirvesinde yer alan İzmir ekibi, Avrupa'nın en üst liglerde en az gol yiyen takımlarından oldu.



Sarı-kırmızılı ekip ligde galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor ile berabere biten Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında gol yemedi. Defanstaki performansı dört dörtlük olan Göztepe ara transfer döneminde özellikle alternatif kalmayan hücum hattını takviye edecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov, hücum hattındaki alternatif sıkıntısı nedeniyle son haftalarda stoper Heliton ve sağ bek Arda Okan'ı ileri uçta oynatırken, yönetim ilk transfer hamlesi olarak 25 yaşındaki İsviçreli 10 numara Alexis Antunes'i almıştı.



