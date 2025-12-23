23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-018'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Göztepe'nin rekor yılı

17 lig maçında kalesinde yalnız 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göztepe, Süper Lig'deki tarihinin en az gole geçit verdiği devresini geçirdi. Oynadığı 17 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermeyerek bu alanda da ligin zirvesinde yer alan İzmir ekibi, Avrupa'nın en üst liglerde en az gol yiyen takımlarından oldu.

calendar 23 Aralık 2025 13:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin rekor yılı
Süper Lig'de devreyi 32 puanla dördüncü sırada tamamlayıp 55 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele etme potasında olan Göztepe, defanstaki performansıyla da tarih yazdı.

Bu sezon oynadığı 17 lig maçında kalesinde yalnız 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göz-Göz, Süper Lig'deki tarihinin en az gole geçit verdiği devresini geçirdi. Oynadığı 17 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermeyerek bu alanda da ligin zirvesinde yer alan İzmir ekibi, Avrupa'nın en üst liglerde en az gol yiyen takımlarından oldu.

Sarı-kırmızılı ekip ligde galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor ile berabere biten Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında gol yemedi. Defanstaki performansı dört dörtlük olan Göztepe ara transfer döneminde özellikle alternatif kalmayan hücum hattını takviye edecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov, hücum hattındaki alternatif sıkıntısı nedeniyle son haftalarda stoper Heliton ve sağ bek Arda Okan'ı ileri uçta oynatırken, yönetim ilk transfer hamlesi olarak 25 yaşındaki İsviçreli 10 numara Alexis Antunes'i almıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
