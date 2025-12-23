23 Aralık
Roma, Axel Disasi için harekete geçti

Roma, Chelsea'den savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.

İtalya'da bu sezon zirve mücadelesi veren Roma, transfer için de harekete geçti.

HEDEF DISASI

Roma, Chelsea forması giyen savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Disasi'nin profilini beğendiği ve transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

RMC Sport'ta yer alan haberde, Roma'nın kiralık transferi için Chelsea ile görüştüğü Disasi'nin de daha fazla oynamak adına transfere sıcak baktığı yazıldı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun, bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
