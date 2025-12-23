23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Deniz Türüç, Konyaspor maçını tribünden izledi

Konyaspor'un transferde prensip anlaşmasına vardığı Deniz Türüç kupa maçını tribünden izledi.

calendar 23 Aralık 2025 18:44
Fotoğraf: X.com
Deniz Türüç, Konyaspor maçını tribünden izledi
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup elemeleri ilk maçında Antalyaspor'u sahasında konuk etti.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Yeşil-beyazlı ekiple transfer görüşmeleri için Konya'ya gelen Deniz Türüç, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Tecrübeli futbolcunun maç öncesi ve sonrası kulüp yetkilileriyle temaslarını sürdürdüğü gözlendi. (Konya Postası)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
