23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-018'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Fenerbahçe'de Veerman için son karar bekleniyor!

Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, diğer adayları da değerlendirecek ve Veerman için son kararını verecek.

calendar 23 Aralık 2025 13:45 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 13:47
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Veerman için son karar bekleniyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmak istediği Joey Veerman için son durum ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, Veerman ile prensip anlaşmasına vardı ve transfer için beklemeye geçti.

18 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV'ye 18 milyon euro teklif etti. Sonrasında görüşmeler "an itibarıyla" durdu.

DİĞER İSİMLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR


Fenerbahçe, transfer konusunda son değerlendirmeleri yapıyor. Sarı-lacivertliler, diğer adayları da değerlendirdikten sonra Veerman için kararını verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.