Monaco'dan Ansu Fati için karar!

Monaco, sezon başında Barcelona'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Ansu Fati için kararını verdi.



Sport'ta yer alan habere göre Monaco, İspanyol yıldızın 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak.



Haberde Monaco'nun bu kararını Barcelona'ya bildirdiği kaydedildi.



Bu sezon Monaco'da 14 maçta 6 gollük performans sergileyen 23 yaşındaki sol kanat, 3 Aralık tarihinden beri sakatlığı sebebiyle formasından uzak kaldı.