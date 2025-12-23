23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-020'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Monaco'dan Ansu Fati için karar!

Monaco, Barcelona'dan kiraladığı Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağını kulübüne bildirdi.

calendar 23 Aralık 2025 14:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco'dan Ansu Fati için karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Monaco, sezon başında Barcelona'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Ansu Fati için kararını verdi.

Sport'ta yer alan habere göre Monaco, İspanyol yıldızın 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak.

Haberde Monaco'nun bu kararını Barcelona'ya bildirdiği kaydedildi.

Bu sezon Monaco'da 14 maçta 6 gollük performans sergileyen 23 yaşındaki sol kanat, 3 Aralık tarihinden beri sakatlığı sebebiyle formasından uzak kaldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
