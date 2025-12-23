23 Aralık
Arne Slot: "van de Ven kontrolsüz girdi"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Alexander Isak'ı sakatlayan van de Ven'in müdahalesine tepki gösterdi.

23 Aralık 2025 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arne Slot: 'van de Ven kontrolsüz girdi'
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın golcüsü Alexander Isak'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liverpool daha önce Isak'ın, fibula kırığını da içeren ciddi bir sakatlık yaşadığını duyurmuştu. Yıldız forvet, 20 Aralık'ta Premier Lig'de Tottenham'a karşı oynanan ve Liverpool'un 2-1 kazandığı maçta, savunma oyuncusu Micky van de Ven'in müdahalesi sonrası sakatlanmıştı.

VAN DE VEN'E ELEŞTİRİ

Slot, konuyla ilgili, "Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak, yaklaşık iki ay. Bu hem onun hem de bizim için büyük bir hayal kırıklığı.


Bana göre bu kontrolsüz bir müdahaleydi. Virgil van Dijk'a yapılan ve kırmızı kartla cezalandırılan Xavi Simons'un faulü hakkında da çok konuştum; bence o pozisyon kasıtlı değildi ve böyle bir faulden sakatlık çıkacağını düşünmezsiniz.

Van de Ven'in müdahalesine gelince; böyle bir kayarak müdahaleyi 10 kez yaparsanız, 10'unda da ciddi sakatlık riski çok yüksektir." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
