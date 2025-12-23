Arne Slot: 'van de Ven kontrolsüz girdi'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın golcüsü Alexander Isak'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.Liverpool daha önce Isak'ın, fibula kırığını da içeren ciddi bir sakatlık yaşadığını duyurmuştu. Yıldız forvet, 20 Aralık'ta Premier Lig'de Tottenham'a karşı oynanan ve Liverpool'un 2-1 kazandığı maçta, savunma oyuncusu Micky van de Ven'in müdahalesi sonrası sakatlanmıştı.Slot, konuyla ilgili,ifadelerini kullandı.