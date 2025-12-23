Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisine gidemiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, deplasmandaki derbide takımının yanında yer alamayacak.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Serdal Adalı'nın rahatsızlığı olduğu ve derbiye gidemeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kupada oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak.
