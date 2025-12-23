23 Aralık
Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisine gidemiyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisine gidemeyecek.

calendar 23 Aralık 2025 16:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisine gidemiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, deplasmandaki derbide takımının yanında yer alamayacak.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Serdal Adalı'nın rahatsızlığı olduğu ve derbiye gidemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kupada oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak.

 Reklam 
  • KL
