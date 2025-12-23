23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-024'
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Kocaelispor, kupaya rahat başladı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

calendar 23 Aralık 2025 16:52 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 17:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, kupaya rahat başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kocaelispor, 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 18 ile 45. dakikalarda Darko Churlinov ve 53. dakikada Joseph Nonge kaydetti.

Konuk ekip Erzurumspor FK'nin tek golünü 88. dakikada Brandon Baiye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, gruplara 3 puanla başladı. Erzurumspor FK ise kupada puansız açılışı yaptı.

Grupta ikinci maçlarda Kocaelispor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Erzurum FK'nin geliştirdiği atakta Sylla'nın kafa pasında savunma arkasına sarkan Benhur Keser'in şutunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere çeldi.

18. dakikada Kocaelispor öne geçti. Rivas'ın sağ kanattan ortasında yerden seken topla arka direkte buluşan Churlinov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.


45. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK'de Sefa Akgün'den topu kazanan Samet Yalçın ceza sahası çizgisindeki Petkovic'e pas verdi. Petkovic'in ceza sahasının sol çaprazında topla buluşturduğu Churlinov, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kocaelispor üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Kocaelispor farkı açtı. Churlinov'un pasında Nonge, ceza sahasının sol çaprazından çizgiye inerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0

58. dakikada Ali Ülgen'in ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda topu kaleci Gökhan Değirmenci kornere çeldi.

88. dakikada Erzurumspor FK farkı 2'ye indirdi. Ali Ülgen'in kullandığı korner atışında Baiye, takımının maçtaki ilk golünü kafa vuruşuyla kaydetti: 3-1

Kocaelispor karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh (Dk. 83 Ahmet Oğuz), Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Keita (Dk. 61 Linetty), Churlinov (Dk. 61 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 71 Mustafa Ege Bilim), Rivas, Petkovic (Dk. 71 Agyei)

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Dk. 68 Orhan Ovacıklı), Gerxhaliu (Dk. 77 Rodriguez), Yiğit Baran Karaoğlan (Dk. 78 Eren Tozlu), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 58 Mustafa Fettahoğlu), Sefa Akgün (Dk. 59 Baiye), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Sylla

Goller: Dk. 18 ve 45 Churlinov, Dk. 53 Nonge (Kocaelispor), Dk. 88 Baiye (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 47 Emre Erdem (Erzurumspor FK), Dk. 76 Balogh, Dk. 85 Linetty (Kocaelispor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.