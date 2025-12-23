Arda Güler'in brüt ücreti İspanya'da tartışma yarattı

Xabi Alonso döneminin ardından Real Madrid'de önemli bir rol üstlenen ve başarılı bir sezon geçiren Arda Güler, bu kez performansıyla değil, kazancıyla Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez ile karşılaştırıldı.İspanyol basınından El Plural'in haberine göre, Arda Güler'in yıllık brüt geliri 5,2 milyon euro seviyesinde. Haberde,değerlendirmesine yer verildi.Barcelona altyapısından yetişen Fermin Lopez'in ise yıllık brüt maaşının 4 milyon euro olduğu belirtildi. Arda Güler ile Fermin arasındaki maaş farkının dikkat çekici olduğu vurgulanırken, bu durumun Barcelona'nın izlediği ücret politikasından kaynaklandığı ifade edildi. Haberde şu görüşlere yer verildi:Fermin Lopez, bu sezon Barcelona formasıyla 18 karşılaşmada görev aldı ve 7 gol ile 4 asistlik katkı sağladı. İspanyol futbolcunun piyasa değerinin 70 milyon euro olduğu belirtiliyor.Arda Güler ise Real Madrid'de 31 maçta 4 gol atıp 9 asist yaptı. 20 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.