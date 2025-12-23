23 Aralık
Arda Güler'in brüt ücreti İspanya'da tartışma yarattı

Barcelona'nın genç yeteneği Fermin Lopez ile karşılaştırılan Arda Güler'in maaşı, İspanya'da gündemin üst sıralarına çıktı. İki oyuncunun yıllık kazançları üzerinden Real Madrid ve Barcelona'nın maaş politikaları masaya yatırıldı.

23 Aralık 2025 14:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso döneminin ardından Real Madrid'de önemli bir rol üstlenen ve başarılı bir sezon geçiren Arda Güler, bu kez performansıyla değil, kazancıyla Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez ile karşılaştırıldı.

İspanyol basınından El Plural'in haberine göre, Arda Güler'in yıllık brüt geliri 5,2 milyon euro seviyesinde. Haberde, "Kendini henüz ispat aşamasında olan bir futbolcu için oldukça yüksek bir ücret" değerlendirmesine yer verildi.

Barcelona altyapısından yetişen Fermin Lopez'in ise yıllık brüt maaşının 4 milyon euro olduğu belirtildi. Arda Güler ile Fermin arasındaki maaş farkının dikkat çekici olduğu vurgulanırken, bu durumun Barcelona'nın izlediği ücret politikasından kaynaklandığı ifade edildi. Haberde şu görüşlere yer verildi:


"İki kulüp arasındaki ayrım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç oyuncularını en baştan rekabetçi ücretlerle kadrosuna katar ve sözleşmeleri; pazarlama, uluslararası tanıtım ve ileride olası bir satış gibi unsurları da kapsayan uzun vadeli bir yatırım olarak görür. Son yıllarda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Barcelona ise özellikle La Masia veya rezerv ekipten çıkan futbolcular için daha sınırlı bir maaş yapısını tercih etmektedir."

FERMİN LOPEZ'İN PERFORMANSI

Fermin Lopez, bu sezon Barcelona formasıyla 18 karşılaşmada görev aldı ve 7 gol ile 4 asistlik katkı sağladı. İspanyol futbolcunun piyasa değerinin 70 milyon euro olduğu belirtiliyor.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler ise Real Madrid'de 31 maçta 4 gol atıp 9 asist yaptı. 20 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
