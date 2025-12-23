Şenol Güneş'ten geleceği ile ilgili açıklama!

Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, "Gündem futbol dışına kaydı. Futbolun ekonomik tarafını kullanırken ekonomiyle bağlı olarak kirlenme tarafına da fazla kaçıldı. Para kazanmak için üretmeden kolay kazanmak isteyenlerin, futbolunu mesleklerini içinde iyi yapanlara sahip çıkamadığı bir dönem yaşıyoruz." dedi.



Trabzon Sıla İlim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nca Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde düzenlenen "Sıla Sohbetleri" programına katılan Trabzonspor eski teknik direktörü Güneş, Trabzon'un bir çok alanda çok başarılı spor adamları, iş adamları ve sanatçılar yetiştiren tarihi bir şehir olduğunu söyledi.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güneş, spor yapmanın çocuklarda hoşgörüyü, iyi iletişimi, saygı duymayı, kendini tanımayı, hedef koymayı, hayal kurmayı, zorluklara karşı dirençli olmayı, bedensel ve zihinsel gelişimin yanı sıra sosyal ve akademik hayatta başarıyı geliştirdiğini kaydetti.

Söyleşi sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Güneş, 1056 resmi maça çıktığının hatırlatılması üzerine,diye konuştu.Güneş, kendi çocukluk döneminde imkansızlıklar ve futbola karşı olumsuz bakışların olduğu bir ortamda futbol oynadığının altını çizerek,Ülke futbolunda yeniden bir yapılanma gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:Trabzonspor'un durumunu değerlendiren Güneş,ifadelerini kullandı.Takımla ilgili konuşmasının yanlış anlaşılabileceğini aktaran Güneş,diye konuştu.Güneş, Trabzonspor'un yok sayılamayacak kadar büyük bir camia olduğunun altını çizerek,değerlendirmesinde bulundu.Güneş isminin farklı kulüplerle anılması ve kendisine gelen tekliflerle ilgili olarak ise yurt dışından iki farklı takımdan teklif aldığını ancak kabul etmediğini belirterek,şeklinde konuştu.