23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
0-016'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Knicks, son takas günü öncesi Yabusele'yi göndermeye açık

New York Knicks, The Athletic'ten James L. Edwards III'ün haberine göre 5 Şubat NBA takas son tarihi öncesinde forvet Guerschon Yabusele'i takas etmeye açık.

Lig kaynaklarına göre Knicks yönetimi, sezon başında imzalanan iki yıllık sözleşmenin ardından Yabusele'in performansından beklenen katkıyı alamadı.

30 yaşındaki Fransız oyuncu, New York formasıyla sınırlı süreler alırken şut yüzdesi açısından da beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Knicks'in Yabusele'in maaş slotunu daha verimli bir şekilde kullanma arayışını gündeme getirdi. Ancak kulüp kaynakları, Yabusele'in tek başına takas edilmesinin zor olduğunu ve olası bir hamle için ek bir varlık eklenmesi gerekebileceğini belirtiyor.


Knicks'in takas planları yalnızca Yabusele ile sınırlı değil. Kulüp, Jalen Brunson'ın arkasında tecrübeli bir oyun kurucu eksikliği yaşarken, pota altında da derinlik problemiyle karşı karşıya. Mitchell Robinson'ın sakatlık geçmişi nedeniyle yük yönetimiyle kullanılması, uzun rotasyonunu kırılgan hale getiriyor.

İkinci yılındaki oyun kurucu Tyler Kolek'in gelişimi, Knicks'in takas dönemindeki önceliklerini belirleyecek önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Yönetim, Kolek'in kalıcı bir yedek oyun kurucu olup olamayacağına dair değerlendirmesini sürdürürken, bu durum takas piyasasındaki hamleleri doğrudan etkileyebilir.

Genellikle takaslarını erken tamamlayan Knicks'in, bu sezon maaş sınırı ve ikinci apron kısıtlamaları nedeniyle son tarihe kadar bekleme ihtimali bulunuyor. New York'un nihai kararı, iç değerlendirmeler ve son ana kadar ortaya çıkabilecek fırsatlara göre şekillenecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
