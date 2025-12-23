New York Knicks, The Athletic'ten James L. Edwards III'ün haberine göre 5 Şubat NBA takas son tarihi öncesinde forvet Guerschon Yabusele'i takas etmeye açık.Lig kaynaklarına göre Knicks yönetimi, sezon başında imzalanan iki yıllık sözleşmenin ardından Yabusele'in performansından beklenen katkıyı alamadı.30 yaşındaki Fransız oyuncu, New York formasıyla sınırlı süreler alırken şut yüzdesi açısından da beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Knicks'in Yabusele'in maaş slotunu daha verimli bir şekilde kullanma arayışını gündeme getirdi. Ancak kulüp kaynakları, Yabusele'in tek başına takas edilmesinin zor olduğunu ve olası bir hamle için ek bir varlık eklenmesi gerekebileceğini belirtiyor.Knicks'in takas planları yalnızca Yabusele ile sınırlı değil. Kulüp, Jalen Brunson'ın arkasında tecrübeli bir oyun kurucu eksikliği yaşarken, pota altında da derinlik problemiyle karşı karşıya. Mitchell Robinson'ın sakatlık geçmişi nedeniyle yük yönetimiyle kullanılması, uzun rotasyonunu kırılgan hale getiriyor.İkinci yılındaki oyun kurucu Tyler Kolek'in gelişimi, Knicks'in takas dönemindeki önceliklerini belirleyecek önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Yönetim, Kolek'in kalıcı bir yedek oyun kurucu olup olamayacağına dair değerlendirmesini sürdürürken, bu durum takas piyasasındaki hamleleri doğrudan etkileyebilir.Genellikle takaslarını erken tamamlayan Knicks'in, bu sezon maaş sınırı ve ikinci apron kısıtlamaları nedeniyle son tarihe kadar bekleme ihtimali bulunuyor. New York'un nihai kararı, iç değerlendirmeler ve son ana kadar ortaya çıkabilecek fırsatlara göre şekillenecek.