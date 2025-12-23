Fenerbahçe, Musaba ile anlaştı

Fenerbahçe, Antony Musaba ile anlaşma sağladı.
A Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katacak.
Fenerbahçe, Hollandalı yıldıza 3.5 yıllık sözleşme imzalatacak.
BU SEZON PERFORMANSI
Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
