Selçuk İnan maç sonu transfer açklaması!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Erzurumspor maçı sonrası konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele ederek yılın son maçını kazandıklarını söyledi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, 2025'in son maçına çıktıklarını, bu tarz maçları oynamanın zor olduğunu ama bugün iyi bir mücadele ederek kazandıklarını ifade etti.

"SÜPER LİGDE ÖNEMLİ BİR TAKIM OLMAYI İSTİYORUZ"



İnan, takımın Avrupa hedefiyle ilgili yöneltilen soruyu, "Bu yıl çıktık lige, işimiz hiç kolay değildi. Biz Süper Lig'de kalıcı ve önemli bir takım olmak istiyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz sürece hayal ettiğimiz Avrupa'yı zaten yakalayacağız." diye yanıtladı.

Ligin uzun ve zor bir maraton olduğunu ifade eden İnan, iyi durumda olduklarını, taraftarın da desteğiyle sahalarında "yenilmez" olmak istediklerini kaydetti.

TRANSFER AÇIKLAMASI

İnan, ara transfer döneminde ise kadrolarını güçlendirmeyi arzuladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türk oyuncu konusunda sadece 9 oyuncu takımda tutabiliyoruz. Şu anda Tarkan'ın (Serbest) gittiğini düşünürsek 1 oyuncu alabiliyoruz. Ama cezamız kalkarsa sizinle paylaşırız. Takımda 14 yabancımız var. Önce birilerinin gitmesi gerekiyor ki biz alalım. Normal şartlarda sadece 1 Türk oyuncu alabiliyoruz. Yabancı oyuncudan çıkma durumumuz olursa onun yerine transfer yapmak istiyoruz."

