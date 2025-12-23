Mert Günok'tan ayrılık iddialarına net yanıt!

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Derbinin atmosferine dikkat çeken tecrübeli kaleci, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" ifadelerini kullandı.



"HAKKIMDA ÇIKAN İDDİALAR ASILSIZ"

Hakkında çıkan transfer iddialarına da net bir dille yanıt veren Mert Günok, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek,dedi.Beşiktaş'a olan bağlılığını vurgulayan milli kaleci, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: