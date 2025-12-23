23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Mert Günok'tan ayrılık iddialarına net yanıt!

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

23 Aralık 2025 19:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mert Günok'tan ayrılık iddialarına net yanıt!
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Derbinin atmosferine dikkat çeken tecrübeli kaleci, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMDA ÇIKAN İDDİALAR ASILSIZ"



Hakkında çıkan transfer iddialarına da net bir dille yanıt veren Mert Günok, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim" dedi.

"HEP EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIM"

Beşiktaş'a olan bağlılığını vurgulayan milli kaleci, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
