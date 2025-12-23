23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Manchester United'da orta saha için büyük plan!

Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde yaz transfer döneminde orta sahada kapsamlı bir değişime gitmeyi planlıyor. İşte detaylar...

calendar 23 Aralık 2025 18:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde gelecek yaz kapsamlı bir kadro revizyonuna hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, yeni bir orta saha ikilisi oluşturmak için önemli bir yatırım yapmayı planlıyor.

United cephesi, uzun vadeli yapılanma kapsamında Premier Lig'den birçok ismi yakından takip ediyor. İzlenen oyuncular arasında Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba ve Alex Scott bulunuyor.

Bu planlamanın arkasında ise mevcut orta saha oyuncularının geleceğine dair belirsizlikler var. Bruno Fernandes, Casemiro ve Kobbie Mainoo için net bir yol haritası çizilmiş değil. Kulüp yönetimi, bu üç ismin durumuna göre orta sahada köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
