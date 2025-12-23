Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu esprisi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Maçın hemen öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynaması ile ilgili soru üzerine espri yapan Tedesco "Kerem'in forvet oynadığı bilgisine nereden ulaştınız? Bunu hiç bir zaman teyit etmemiştim ama doğru." dedi.



Tedesco ayrıca "Sahaya çıkacak takımımız oldukça iyi. Ayrıca gençleri de göreceğiz. Bartuğ Elmaz da çok çalışıyor ve oynamayı hak ediyor. Taraftarların inanıyor olması çok güzel. Bizler hayal kuramayız, bizler sıkı çalışmalıyız. Hem oyuncular, hem de başkanımızla birlikte bütün hedeflerimizde başarılı olmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.