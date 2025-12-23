23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

2026 yılı asgari ücreti açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Asgari Ücret Toplantısı sonrası Bakan Işıkhan, asgari ücreti açıkladı.

calendar 23 Aralık 2025 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 18:53
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçünü toplantısı sonrası 2026 yılı asgari ücreti açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası asgari ücretin net 28.075 TL, brüt 33.030 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücret yüzde 27 artırıldı.

Asgari ücret desteği ise 1000 TL'den 1270 TL'ye yükseltildi.

Asgari ücret 2025 yılı İçin net 22 Bin 104 Türk Lirası'ydı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
