Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçünü toplantısı sonrası 2026 yılı asgari ücreti açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası asgari ücretin net 28.075 TL, brüt 33.030 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücret yüzde 27 artırıldı.
Asgari ücret desteği ise 1000 TL'den 1270 TL'ye yükseltildi.
Asgari ücret 2025 yılı İçin net 22 Bin 104 Türk Lirası'ydı.
