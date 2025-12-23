23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Barcelona'da Ansu Fati için yol ayrımı yaklaşıyor

Kiralık olarak AS Monaco'da forma giyen Ansu Fati'nin satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Barcelona, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın geleceğiyle ilgili yaz aylarında kritik bir karar vermeye hazırlanıyor.

calendar 23 Aralık 2025 18:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Ansu Fati için yol ayrımı yaklaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, yaz transfer döneminin ardından Ansu Fati'nin geleceğiyle ilgili yeni bir yol haritası çizmek zorunda kalabilir.
 
23 yaşındaki genç hücumcu, formunu ve maç ritmini yeniden yakalamak amacıyla bu sezon Monaco'da kiralık olarak forma giyiyor.
 
İki sezon önce Brighton & Hove Albion'a kiralanan Ansu Fati, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçirmiş ancak teknik direktör Hansi Flick döneminde kadroda geri planda kalmıştı.
 
Bu sezon Monaco'da umut verici bir başlangıç yapan Fati'nin durumu, zamanla Brighton'daki sürecine benzemeye başladı ve genç oyuncu yeniden yedek kulübesine mahkum oldu.
 
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
 
Football Espana'nın haberine göre Monaco, Ansu Fati'nin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 
 
Monaco, İspanyol futbolcuyu maaşının bir bölümünü üstlenerek kiralamış ve anlaşmaya gelecek yaz için 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu eklemişti.
 
PERFORMANSINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
 
Sezonun ilk bölümünde dönemin teknik direktörü Adi Hütter'den forma şansı bulan Ansu Fati, bu süreci gollerle değerlendirdi. 
 
Ancak Hütter'in ayrılmasının ardından göreve gelen Sebastien Pocognoli döneminde hem forma süresi hem de sahadaki etkisi belirgin şekilde azaldı.
 
Bu sezon Monaco formasıyla 14 maçta toplam 598 dakika görev alan Fati, 6 gol kaydetti. 
 
Ancak son iki ayda yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, 5 Ekim'den bu yana gol sevinci yaşayamadı.
 
BARCELONA İÇİN ZOR KARARLAR KAPIDA
 
Barcelona, sakatlıklar öncesinde sergilediği yüksek performansa yeniden ulaşabileceği umuduyla Ansu Fati ile yolları ayırma konusunda temkinli davrandı.
 
Ancak kulübün yüksek maaşlı isimlerinden biri olması, hem bonservisli satış hem de yeni bir kiralama ihtimalini zorlaştırıyor.
 
Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Ansu Fati için Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, önümüzdeki yaz futbolcuyla birlikte kritik bir karar vermesi bekleniyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.