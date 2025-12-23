Barcelona'da Ansu Fati için yol ayrımı yaklaşıyor

Barcelona, yaz transfer döneminin ardından Ansu Fati'nin geleceğiyle ilgili yeni bir yol haritası çizmek zorunda kalabilir.

23 yaşındaki genç hücumcu, formunu ve maç ritmini yeniden yakalamak amacıyla bu sezon Monaco'da kiralık olarak forma giyiyor.

İki sezon önce Brighton & Hove Albion'a kiralanan Ansu Fati, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçirmiş ancak teknik direktör Hansi Flick döneminde kadroda geri planda kalmıştı.

Bu sezon Monaco'da umut verici bir başlangıç yapan Fati'nin durumu, zamanla Brighton'daki sürecine benzemeye başladı ve genç oyuncu yeniden yedek kulübesine mahkum oldu.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Football Espana'nın haberine göre Monaco, Ansu Fati'nin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Monaco, İspanyol futbolcuyu maaşının bir bölümünü üstlenerek kiralamış ve anlaşmaya gelecek yaz için 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu eklemişti.

PERFORMANSINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Sezonun ilk bölümünde dönemin teknik direktörü Adi Hütter'den forma şansı bulan Ansu Fati, bu süreci gollerle değerlendirdi.

Ancak Hütter'in ayrılmasının ardından göreve gelen Sebastien Pocognoli döneminde hem forma süresi hem de sahadaki etkisi belirgin şekilde azaldı.

Bu sezon Monaco formasıyla 14 maçta toplam 598 dakika görev alan Fati, 6 gol kaydetti.

Ancak son iki ayda yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, 5 Ekim'den bu yana gol sevinci yaşayamadı.

BARCELONA İÇİN ZOR KARARLAR KAPIDA

Barcelona, sakatlıklar öncesinde sergilediği yüksek performansa yeniden ulaşabileceği umuduyla Ansu Fati ile yolları ayırma konusunda temkinli davrandı.

Ancak kulübün yüksek maaşlı isimlerinden biri olması, hem bonservisli satış hem de yeni bir kiralama ihtimalini zorlaştırıyor.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Ansu Fati için Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, önümüzdeki yaz futbolcuyla birlikte kritik bir karar vermesi bekleniyor.