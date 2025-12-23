23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Galatasaray'da Singo için geri dönüş yakın

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun, Trabzonspor'a karşı Süper Kupa'da oynanacak maçta en azından kulübede olması bekleniyor. Sakatlığı geçen Uğurcan Çakır ve cezası sona eren Eren Elmalı, bu maçta forma giyebilecek.

calendar 23 Aralık 2025 10:27
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Singo için geri dönüş yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bir süredir sakatlık ve cezalarla başı dertte olan, üstüne bir de Afrika Kupası'nın eklenmesiyle zor günlerden geçen Galatasaray'a üst üste müjdeli haberler geliyor.

2025 yılını Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'in lideri olarak kapatan sarı-kırmızılılar, 2026'yı 5 Ocak'ta Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçıyla açacak.

EREN VE UĞURCAN


Zorlu maç öncesi eksik oyunculardan gelen haberler ise yüzleri güldürmüş durumda. İlk olarak bahis soruşturması nedeniyle PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı'nın cezası 25 Aralık itibarıyla sona eriyor. Yani Eren, Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Uğurcan Çakır da eski takımı Trabzon'a karşı eldivenleri giymeye çok yakın. Ağrıları azalan tecrübeli eldivenin Süper Kupa'da kaleyi teslim alması bekleniyor.

SINGO'DA SON DURUM

Bir diğer geri dönüş haberi de Singo'dan bekleniyor. Saha çalışmalarına başlayan 24 yaşındaki savunmacı bir süre daha riske edilmeyecek. Ancak onun da Trabzonspor maçında en azından kulübede olma ihtimali çok yüksek görünüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.