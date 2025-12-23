Josef de Souza'dan derbi için mesaj!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
Josef de Souza, paylaşımında siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.
Josef, paylaşımında, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız." ifadelerini yazdı.
Brezilyalı eski yıldız, Türkiye'de Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe forması da giymişti.
