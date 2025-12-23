23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-023'
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Josef de Souza'dan derbi için mesaj!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi için siyah-beyazlılara bir mesaj yolladı.

calendar 23 Aralık 2025 16:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Josef de Souza, paylaşımında siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.

Josef, paylaşımında, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız." ifadelerini yazdı.

Brezilyalı eski yıldız, Türkiye'de Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe forması da giymişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
