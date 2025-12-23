23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-018'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Bodrum FK-Amedspor maçının ardından gerginlik

1. Lig'de oynanan Bodrum FK-Amedspor maçının ardından gerginlik çıktı.

calendar 23 Aralık 2025 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK-Amedspor maçının ardından gerginlik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bodrum FK 1'inci Lig 18'inci hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Amedspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarı arasında arbede çıktı.

Taraftarlar birbirlerine şişe attı, polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Maçın ardından stadı terk eden taraftarlar arasında yaşanan gerginlik devam etti. Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde toplanan taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri taraftarlar arasında barikat kurarak gerilimin artmasını engelledi. Bölgede TOMA hazır bekletildi. Öte yandan, hareket halinde olan içerisinde taraftarların olduğu otobüsün ise camına taş atıldı ve cam kırıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yoğunluk güvenlik önlemleri arasında Amedspor taraftar otobüsleri bölgeden ayrıldı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.