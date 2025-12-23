23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Galatasaray, Ruben Neves'i listeye aldı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

23 Aralık 2025 10:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Ruben Neves'i listeye aldı!




Devre arasında orta sahaya transfer planlayan Galatasaray'da listede birçok isim bulunuyor.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Ruben Neves'in de Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Al Hilal'de bu sezon 16 maçta süre bulan Portekizli orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

55 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Ruben Neves, 2023 yazında Wolverhampton'dan 55 milyon euro bonservisle Al Hilal'e transfer olmuştu.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Neves'in, Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  STSL
  1.Lig
  İng
  Alm
  İsp
  İta
  ŞL
  AL
  KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
