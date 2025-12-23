Galatasaray, Ruben Neves'i listeye aldı!

Devre arasında orta sahaya transfer planlayan Galatasaray'da listede birçok isim bulunuyor.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Ruben Neves'in de Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Al Hilal'de bu sezon 16 maçta süre bulan Portekizli orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
55 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Ruben Neves, 2023 yazında Wolverhampton'dan 55 milyon euro bonservisle Al Hilal'e transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Neves'in, Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
