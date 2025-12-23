23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-018'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Javier Tebas'tan Real Madrid'i kızdıracak sözler!

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid ile Barcelona arasındaki gerginliği ve Real Madrid'in hakem şikayetlerini değerlendirdi. Real Madrid'e eleştiride bulunan Tebas, "Son dönemde gerçeklikten tamamen koptular." dedi.

calendar 23 Aralık 2025 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'i kızdıracak sözlere imza attı.

Barcelona ve Real Madrid arasındaki gerginliği değerlendiren Tebas, "Bence bu gerginliği yaratan Barcelona veya diğer kulüpler değil, Real Madrid! Real Madrid her şeye karşı; Barcelona, hakemler... Bence yanlış yapıyorlar." dedi.

Real Madrid'in Negreira davası nedeniyle hakemlerle ilgili tepkilerine yanıt veren Tebas, "Şu anda hakemlerin etkilendiği izlenimini yaratmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli çünkü doğru değil. Durumu daha da kötüleştiriyorlar. Negreira davasıyla ilgili görüşüm zaten iyi biliniyor. Barcelona'nın o dönem yöneticilerinin ve eylemlerinin hiçbir şekilde doğru olduğunu söylemiyorum. Savcılığa ilk başvuran, soruşturma ve yaptırımlar talep eden ilk bizdik. Bugün Real Madrid'in lehine verilmeyen penaltının bu olayların bir sonucu olduğunu söylersek, o zaman büyük bir fark vardır. Real Madrid TV ve başkan Florentino Perez, tüm hafta sonu boyunca gerilimi tırmandırdı. Bence gerçekten tamamen koptular." diye konuştu.


2023 | Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Hakemlere para ödediği kesinleşirse Barcelona'nın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
