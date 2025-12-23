23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralanan Eyüp Aydın'ın sarı-kırmızılı kulübe dönme ihtimali bulunuyor.

calendar 23 Aralık 2025 11:34 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 11:36
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: AA
Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eylül ayında 100 bin Euro kiralama bedeliyle Samsunspor'a kiralanan Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri dönebilir...

Samsunspor 21 yaşındaki orta sahanın bonservisini almayı düşünüyor.

SAMSUN'DA MUTLU DEĞİL

Başakşehir maçında ıslıklanan genç futbolcu ise bu durumdan dolayı son derece üzgün.


Protestolar sonrasında duygularına hakim olamayan Eyüp'ün Samsun'dan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

GELECEĞİ BERKAN KUTLU'YA BAĞLI

Eyüp Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği ise Berkan Kutlu'nun durumuna bağlı...

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Berkan daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmayı düşünüyor.

27 yaşındaki oyuncuya yurt içi ve dışından teklif var ancak Galatasaray bonservis bedeli almadan Berkan'ı bırakmaya sıcak bakmıyor.

Berkan'ın ayrılması halinde Eyüp Aydın'ın da Galatasaray'a dönme ihtimali bulunuyor...  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.