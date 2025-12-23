22 Aralık
Benfica, sahasında tek golle kazanmasını bildi!

Portekiz Premier Lig'in 15. hafta maçında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, sahasında Famalicao'yu 1-0 mağlup etti.

23 Aralık 2025 01:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Benfica, sahasında tek golle kazanmasını bildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Portekiz Premier Lig'in 15. hafta maçında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Famalicao'yu ağırladı.

Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Benfica, 1-0'lık skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde yenilmezlik serisini sürdürdü. (10 G, 5 B)



Bu sonucun ardından Benfica, puanını 35 yaptı. Famalicao ise 23 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki maçında Benfica, Braga deplasmanına gidecek. Famalicao, Estrela'yı konuk edecek.

