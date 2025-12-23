Benfica, sahasında tek golle kazanmasını bildi!

Portekiz Premier Lig'in 15. hafta maçında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Famalicao'yu ağırladı.
Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Benfica, 1-0'lık skorla kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.
Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde yenilmezlik serisini sürdürdü. (10 G, 5 B)
Bu sonucun ardından Benfica, puanını 35 yaptı. Famalicao ise 23 puanda kaldı.
Portekiz Premier Lig'in bir sonraki maçında Benfica, Braga deplasmanına gidecek. Famalicao, Estrela'yı konuk edecek.
