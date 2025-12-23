Galatasaray'dan zirveye ambargo!

Galatasaray, 2025 yılını Süper Lig lideri olarak tamamlarken rakamlarla da fark yarattı.
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da çok farklı...
İlk devreyi zirvede bitiren Cimbom, bu duruma alışık. Son 69 haftanın 65'inde ligin birincisi olan sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda sadece 2023-2024'te Fenerbahçe'nin gerisinde kalmış fakat yine sezonu şampiyonlukla noktalamıştı.
Galatasaray, Süper Lig'de sadece puan durumunda değil birçok istatistikte de zirvede yer aldı.
Galatasaray, en çok galibiyet alan (13), iç sahada en çok maç kazanan (7) ve en çok gol atan (22) takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca maç başı puan ortalaması (2.5), en yüksek gol beklentisi (xG) üreten takım (36.9) durumunda.
