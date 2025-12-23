22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Galatasaray'dan zirveye ambargo!

3 şampiyonlukla bitirdiği son 4 sezonun ilk yarılarında sadece 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray, son 69 haftanın 65'inde de rakiplerini yanına yaklaştırmadı. Aslan, bu sezon en çok galibiyet alan (13), iç sahada en fazla kazanan (7) ve en çok gol atan (22) takım konumunda.

23 Aralık 2025 09:10
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan zirveye ambargo!
Galatasaray, 2025 yılını Süper Lig lideri olarak tamamlarken rakamlarla da fark yarattı. 

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da çok farklı...

İlk devreyi zirvede bitiren Cimbom, bu duruma alışık. Son 69 haftanın 65'inde ligin birincisi olan sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda sadece 2023-2024'te Fenerbahçe'nin gerisinde kalmış fakat yine sezonu şampiyonlukla noktalamıştı.


Galatasaray, Süper Lig'de sadece puan durumunda değil birçok istatistikte de zirvede yer aldı.

Galatasaray, en çok galibiyet alan (13), iç sahada en çok maç kazanan (7) ve en çok gol atan (22) takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca maç başı puan ortalaması (2.5), en yüksek gol beklentisi (xG) üreten takım (36.9) durumunda. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
