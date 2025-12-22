PSG'den Luis Enrique'ye tarihi sözleşme

Paris Saint-Germain, Luis Enrique'ye 'ömürlük' sözleşme teklif etmeyi planlıyor.İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre; PSG yöneticileri, kulübe sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran Luis Enrique'nin çalışmalarından, kulübü ön plana koyan felsefesinden ve gençler üzerine kurduğu takımdan oldukça memnun. Luis Enrique'nin karakterinden de memnun olan Fransız kulübü, futbol tarihinde bir ilk olacak teklife hazırlanıyor.2008'de Barcelona altyapısında teknik direktörlüğe başlayan ve ardından Roma ve Celta Vigo'yu çalıştıran Luis Enrique, Barcelona'dan 4 yıl ve İspanya Millİ Takımı'nda 3 yıl görev aldı.Birçok Avrupa devini geri çevirdikten sorna 2023 yazında PSG'yi kabul eden Luis Enrique, Fransız devini tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı.Luis Enrique, kariyerinde 2 defa Şampiyonlar Ligi, 2'şer defa İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve UEFA Süper Kupası kazandı.