PSG'den Luis Enrique'ye tarihi sözleşme

Paris Saint-Germain, Luis Enrique'ye 'ömürlük' sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

22 Aralık 2025 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre; PSG yöneticileri, kulübe sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran Luis Enrique'nin çalışmalarından, kulübü ön plana koyan felsefesinden ve gençler üzerine kurduğu takımdan oldukça memnun. Luis Enrique'nin karakterinden de memnun olan Fransız kulübü, futbol tarihinde bir ilk olacak teklife hazırlanıyor.

PSG yönetiminin, Luis Enrique'ye ömür boyu sürecek bir sözleşme teklif etmeyi ve bu açıdan dünyada bir ilke imza atmayı planladığı kaydedildi.


KARİYERİ KUPALARLA DOLUz

2008'de Barcelona altyapısında teknik direktörlüğe başlayan ve ardından Roma ve Celta Vigo'yu çalıştıran Luis Enrique, Barcelona'dan 4 yıl ve İspanya Millİ Takımı'nda 3 yıl görev aldı.

Birçok Avrupa devini geri çevirdikten sorna 2023 yazında PSG'yi kabul eden Luis Enrique, Fransız devini tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı.

Luis Enrique, kariyerinde 2 defa Şampiyonlar Ligi, 2'şer defa İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve UEFA Süper Kupası kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
