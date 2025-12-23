22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Trabzonspor'a fesih ve transfer mesajı!

İskender Günen ve Reha Kapsal, Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor'a transfer için mesaj verdi.

calendar 23 Aralık 2025 09:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'a fesih ve transfer mesajı!
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3'lük skorla kaybetti.

İskender Günen Sabah'ta, Reha Kapsal ise Fotomaç'ta bu maçı değerlendirdi. İki isim de Trabzonspor'a transfer mesajı verdi.

İSKENDER GÜNEN: "Sonuçtan bağımsız konuşmak gerekirse görünen o ki önemli oyuncuların yoksunluğunda takım olmak ve de oyunda beklentileri karşılayabilmek kolay değil. Bu maçta yaşanılanları kimsenin göz ardı etmemesi gerekmekte. Yani kadro zenginliğiniz yoksa daha yüksek hedefler sizden çok uzak… Bunun için transfer sezonunda gerekli yeterlilikte oyuncuların kadroya katılması önemli."


SÖZLEŞME FESİH - TRANSFER

REHA KAPSAL: "Hemen büyük bir operasyon için aksiyon alıp doğru planlama yapılmalı.

Bordo mavililer eğer ligin ikinci devresinde üst sıralarda yer almak istiyorsa ve Türkiye Kupası'nı almak düşüncesi varsa acil bu eylem planını devreye sokmalı.

Fesih yapacağı oyuncular; Savic, Arif, Olaigbe, Sikan, Nwakaeme, Ozan, Serdar, Cihan olmalı.

Transfer edilecek pozisyonlar ise stoper, sağ ve sol bek oynayan bir futbolcu, orta sahaya bir defansif yönü güçlü 6 numara, hücumda sol kenara atletik oyuncu, bir de Onuachu olmadığı zaman onun yerini dolduracak bir santrfor.

Mustafa, Onuachu, Folcarelli, Oulai'nin yerleri dolmuyor. Onların yerine oynayan futbolcular çok yetersiz ve de bu kadroda asla yerleri dolmaz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
