Trabzonspor'a fesih ve transfer mesajı!

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3'lük skorla kaybetti.
İskender Günen Sabah'ta, Reha Kapsal ise Fotomaç'ta bu maçı değerlendirdi. İki isim de Trabzonspor'a transfer mesajı verdi.
İSKENDER GÜNEN: "Sonuçtan bağımsız konuşmak gerekirse görünen o ki önemli oyuncuların yoksunluğunda takım olmak ve de oyunda beklentileri karşılayabilmek kolay değil. Bu maçta yaşanılanları kimsenin göz ardı etmemesi gerekmekte. Yani kadro zenginliğiniz yoksa daha yüksek hedefler sizden çok uzak… Bunun için transfer sezonunda gerekli yeterlilikte oyuncuların kadroya katılması önemli."
SÖZLEŞME FESİH - TRANSFER
REHA KAPSAL: "Hemen büyük bir operasyon için aksiyon alıp doğru planlama yapılmalı.
Bordo mavililer eğer ligin ikinci devresinde üst sıralarda yer almak istiyorsa ve Türkiye Kupası'nı almak düşüncesi varsa acil bu eylem planını devreye sokmalı.
Fesih yapacağı oyuncular; Savic, Arif, Olaigbe, Sikan, Nwakaeme, Ozan, Serdar, Cihan olmalı.
Transfer edilecek pozisyonlar ise stoper, sağ ve sol bek oynayan bir futbolcu, orta sahaya bir defansif yönü güçlü 6 numara, hücumda sol kenara atletik oyuncu, bir de Onuachu olmadığı zaman onun yerini dolduracak bir santrfor.
Mustafa, Onuachu, Folcarelli, Oulai'nin yerleri dolmuyor. Onların yerine oynayan futbolcular çok yetersiz ve de bu kadroda asla yerleri dolmaz."
