22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Berkan Kutlu

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu'nun, ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde.

calendar 23 Aralık 2025 09:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık kapıda: Berkan Kutlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Berkan Kutlu defteri kapanmak üzere. Sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Berkan Kutlu'nun transferi için Konyaspor ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden bonservis geliri beklentisi olmadığı ifade ediliyor. Galatasaray cephesi, hem oyuncunun önünü açmak hem de kadro planlamasında alan yaratmak adına ayrılığa olumlu yaklaşıyor.

AYRILIK NETLEŞİYOR


2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bedelle transfer edilen Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla dönem dönem istikrarlı performanslar ortaya koysa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Teknik ekibin yeni sezon planlamasında yer almayan deneyimli futbolcu için yolların ayrılmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

YERİNE TRANSFER GELECEK

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Konyaspor'un Berkan Kutlu transferine sıcak baktığı, oyuncunun da düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye olumlu yaklaştığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, Konyaspor ihtimali giderek güçleniyor.

Galatasaray'da ise bu ayrılığın ardından orta saha rotasyonunda yeni hamleler yapılması ve transfer çalışmalarının hızlanması planlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Berkan Kutlu'nun boşluğunu yeni takviyelerle doldurmayı hedefliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.