Galatasaray'da ayrılık kapıda: Berkan Kutlu

Galatasaray'da Berkan Kutlu defteri kapanmak üzere. Sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Berkan Kutlu'nun transferi için Konyaspor ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden bonservis geliri beklentisi olmadığı ifade ediliyor. Galatasaray cephesi, hem oyuncunun önünü açmak hem de kadro planlamasında alan yaratmak adına ayrılığa olumlu yaklaşıyor.
AYRILIK NETLEŞİYOR
2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bedelle transfer edilen Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla dönem dönem istikrarlı performanslar ortaya koysa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Teknik ekibin yeni sezon planlamasında yer almayan deneyimli futbolcu için yolların ayrılmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
YERİNE TRANSFER GELECEK
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Konyaspor'un Berkan Kutlu transferine sıcak baktığı, oyuncunun da düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye olumlu yaklaştığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, Konyaspor ihtimali giderek güçleniyor.
Galatasaray'da ise bu ayrılığın ardından orta saha rotasyonunda yeni hamleler yapılması ve transfer çalışmalarının hızlanması planlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Berkan Kutlu'nun boşluğunu yeni takviyelerle doldurmayı hedefliyor.
