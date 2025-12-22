22 Aralık
Süper Lig'de ilk devrenin puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona erdi. İşte ligde oluşan son puan durumu.

Süper Lig'de ilk devrenin puan durumu!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftası 22 Aralık Pazartesi günü oynanan 2 maçla tamamlandı. Galatasaray ligin ilk yarısını lider bitirdi.

Ligde günün ilk maçında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi 5-1 yenerken, günün diğer karşılaşmasında, Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

GALATASARAY ZİRVEDE BİTİRDİ


Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını da 42'ye yükseltti.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlamayı başardı.

NAMAĞLUP TEK TAKIM FENERBAHÇE

İlk yarının son haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Puanını 39'a yükselten sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamayan tek ekip oldu.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor, sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan takımlar oldu.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 0-3

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0

Göztepe-Samsunspor: 2-0

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-0

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK:

Gençlerbirliği-Trabzonspor:

PUAN DURUMU

Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.GALATASARAY

 17

 13

 3

 1

 39

 12

 27

 42
2.FENERBAHÇE

 17

 11

 6

 0

 39

 14

 25

 39
3.TRABZONSPOR

 17

 10

 5

 2

 33

 20

 13

 35
4.GÖZTEPE

 17

 9

 5

 3

 21

 9

 12

 32
5.BEŞİKTAŞ

 17

 8

 5

 4

 30

 22

 8

 29
6.SAMSUNSPOR

 17

 6

 7

 4

 22

 20

 2

 25
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK

 17

 6

 5

 6

 27

 18

 9

 23
8.KOCAELİSPOR

 17

 6

 5

 6

 15

 17

 -2

 23
9.GAZİANTEP FK

 17

 6

 5

 6

 24

 30

 -6

 23
10.CORENDON ALANYASPOR

 17

 4

 9

 4

 16

 15

 1

 21
11.GENÇLERBİRLİĞİ

 17

 5

 3

 9

 21

 24

 -3

 18
12.ÇAYKUR RİZESPOR

 17

 4

 6

 7

 20

 24

 -4

 18
13.TÜMOSAN KONYASPOR

 17

 4

 5

 8

 21

 29

 -8

 17
14.KASIMPAŞA

 17

 3

 6

 8

 14

 24

 -10

 15
15.HESAP.COM ANTALYASPOR

 17

 4

 3

 10

 16

 31

 -15

 15
16.ZECORNER KAYSERİSPOR

 17

 2

 9

 6

 16

 33

 -17

 15
17.İKAS EYÜPSPOR

 17

 3

 4

 10

 10

 24

 -14

 13
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

 17

 2

 3

 12

 14

 32

 -18

 9

İKİNCİ YARININ İLK HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası 17 Ocak'ta başlayacak.

Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 18. hafta programı şöyle:

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

