Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 5-1 kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Ivan Brnic kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü 26. dakikada Drissa Camara kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Kevin Rodrigues, 77. dakikada hakeme yönelik itirazları nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İSTİFADAN 3 GÜN SONRA DÖNMÜŞTÜ
İstifasından 3 gün sonra takımın başına yeniden geçen Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'nin serisi, Başakşehir maçıyla birlikte sona erdi.
Gaziantep FK, son olarak teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde deplasmanda ligin 2. haftasında Konyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu.
Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 23 puanla 7. sırada konumlandı. Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Galatasaray'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Harit'in pasında topla buluşan Shomurodov, cepheden ceza sahasına girdi. Özbek oyuncunun yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.
26. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Maxim'in kendi yarı sahasından pasında topla buluşan Drissa Camara, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Camara, Onur Ergün'den sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
29. dakikada ev sahibi takım, ikinci golü buldu. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fayzullayev, topu kontrol edip yayın sağından ceza sahasına girdikten hemen sonra uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
37. dakikada Fayzullayev'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Shomurodov'un arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev, ceza sahası içi sağ çaprazda pasını yerden Selke'ye vermek istedi. Altıpas çizgisi üzerinde Selke'den önce topu uzaklaştırmak isteyen Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu: 3-1.
68. dakikada turuncu-lacivertli takım, 3 farklı üstünlük yakaladı. Shomurodov'un kısa pasında Umut Güneş, ceza yayı içinde topun sahibi oldu. Umut'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.
76. dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Kevin Rodrigues, hakem Ali Şansalan ile girdiği diyaloğun ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
84. dakikada Başakşehir, farkı 4'e yükseltti. Opoku'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ivan Brnic, çaprazdan ceza sahasına girdi. Önce Sorescu sonra da Ogün'den sıyrılan Brnic, altıpas çizgisi üzerinde yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-1.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Murat Şener
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Umut Güneş (Dk. 79 Kaluzinski), Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Dk. 71 Brnic), Selke (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım)
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Dk. 46 Lungoyi), Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Tayyip Talha Sanuç), Perez (Dk. 57 Sorescu), Kozlowski, Melih Kabasakal (Dk. 57 Ogün Özçiçek), Camara, Rodrigues, Maxim (Dk. 69 Boateng), Bayo
Goller: Dk. 21 Shomurodov, Dk. 29 Fayzullayev, Dk. 53 Arda Kızıldağ (Kendi kalesine), Dk. 68 Umut Güneş, Dk. 84 Brnic (Başakşehir), Dk. 26 Camara (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 76 Rodrigues (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 31 Onur Ergün, Dk. 45 Onur Bulut, Dk. 90+2 Kaluzinski (RAMS Başakşehir), Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 41 Camara, Dk. 50 Kozlowski
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 5-1 kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Ivan Brnic kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü 26. dakikada Drissa Camara kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Kevin Rodrigues, 77. dakikada hakeme yönelik itirazları nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İSTİFADAN 3 GÜN SONRA DÖNMÜŞTÜ
İstifasından 3 gün sonra takımın başına yeniden geçen Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'nin serisi, Başakşehir maçıyla birlikte sona erdi.
Gaziantep FK, son olarak teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde deplasmanda ligin 2. haftasında Konyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu.
Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 23 puanla 7. sırada konumlandı. Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Galatasaray'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Harit'in pasında topla buluşan Shomurodov, cepheden ceza sahasına girdi. Özbek oyuncunun yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.
26. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Maxim'in kendi yarı sahasından pasında topla buluşan Drissa Camara, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Camara, Onur Ergün'den sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
29. dakikada ev sahibi takım, ikinci golü buldu. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fayzullayev, topu kontrol edip yayın sağından ceza sahasına girdikten hemen sonra uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
37. dakikada Fayzullayev'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Shomurodov'un arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev, ceza sahası içi sağ çaprazda pasını yerden Selke'ye vermek istedi. Altıpas çizgisi üzerinde Selke'den önce topu uzaklaştırmak isteyen Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu: 3-1.
68. dakikada turuncu-lacivertli takım, 3 farklı üstünlük yakaladı. Shomurodov'un kısa pasında Umut Güneş, ceza yayı içinde topun sahibi oldu. Umut'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.
76. dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Kevin Rodrigues, hakem Ali Şansalan ile girdiği diyaloğun ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
84. dakikada Başakşehir, farkı 4'e yükseltti. Opoku'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ivan Brnic, çaprazdan ceza sahasına girdi. Önce Sorescu sonra da Ogün'den sıyrılan Brnic, altıpas çizgisi üzerinde yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-1.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Murat Şener
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Umut Güneş (Dk. 79 Kaluzinski), Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Dk. 71 Brnic), Selke (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım)
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Dk. 46 Lungoyi), Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Tayyip Talha Sanuç), Perez (Dk. 57 Sorescu), Kozlowski, Melih Kabasakal (Dk. 57 Ogün Özçiçek), Camara, Rodrigues, Maxim (Dk. 69 Boateng), Bayo
Goller: Dk. 21 Shomurodov, Dk. 29 Fayzullayev, Dk. 53 Arda Kızıldağ (Kendi kalesine), Dk. 68 Umut Güneş, Dk. 84 Brnic (Başakşehir), Dk. 26 Camara (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 76 Rodrigues (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 31 Onur Ergün, Dk. 45 Onur Bulut, Dk. 90+2 Kaluzinski (RAMS Başakşehir), Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 41 Camara, Dk. 50 Kozlowski