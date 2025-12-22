Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 5-1 kazandı.Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada, 29. dakikada, 53. dakikadakendi kalesine, 68. dakikadave 84. dakikadakaydetti.Gaziantep FK'nin tek golünü 26. dakikadakaydetti. Öte yandan konuk ekipte, 77. dakikada hakeme yönelik itirazları nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.İstifasından 3 gün sonra takımın başına yeniden geçen Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'nin serisi, Başakşehir maçıyla birlikte sona erdi.Gaziantep FK, son olarak teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde deplasmanda ligin 2. haftasında Konyaspor'a 3-0 mağlup olmuştu.Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 23 puanla 7. sırada konumlandı. Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer aldı.Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Galatasaray'a konuk olacak.37. dakikada Fayzullayev'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Shomurodov'un arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Murat ŞenerRAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Umut Güneş (Dk. 79 Kaluzinski), Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Dk. 71 Brnic), Selke (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım)Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Dk. 46 Lungoyi), Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Tayyip Talha Sanuç), Perez (Dk. 57 Sorescu), Kozlowski, Melih Kabasakal (Dk. 57 Ogün Özçiçek), Camara, Rodrigues, Maxim (Dk. 69 Boateng), BayoGoller: Dk. 21 Shomurodov, Dk. 29 Fayzullayev, Dk. 53 Arda Kızıldağ (Kendi kalesine), Dk. 68 Umut Güneş, Dk. 84 Brnic (Başakşehir), Dk. 26 Camara (Gaziantep FK)Kırmızı kart: Dk. 76 Rodrigues (Gaziantep FK)Sarı kartlar: Dk. 31 Onur Ergün, Dk. 45 Onur Bulut, Dk. 90+2 Kaluzinski (RAMS Başakşehir), Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 41 Camara, Dk. 50 Kozlowski