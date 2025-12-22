Beşiktaş'a Uduokhai için Almanya'dan teklif!

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Felix Uduokhai'ye teklifler gelmeye başladı.
Nijerya asıllı Alman futbolcu da kendisine kulüp ararken ülkesine dönmesi gündemde.
ALMANYA'DAN TEKLİF GELDİ
Almanya Bundesliga ekibi Mainz, Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Ayrıca ligin dibine demir atan Mainz dışında bir kulübün daha tecrübeli isimle ilgilendiği aktarıldı.
Uduokhai, menajerinin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken anlaşmanın sağlanması halinde devre arasında Almanya'ya geri dönecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın göreve ilk geldiğinde şans bulsa da sonrasında formasını kaybetmişti.
Uduokhai, Augsburg'dan 5.5 milyon Euro'luk bedelle transfer olmuştu.
Nijerya asıllı Alman futbolcu da kendisine kulüp ararken ülkesine dönmesi gündemde.
ALMANYA'DAN TEKLİF GELDİ
Almanya Bundesliga ekibi Mainz, Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Ayrıca ligin dibine demir atan Mainz dışında bir kulübün daha tecrübeli isimle ilgilendiği aktarıldı.
Uduokhai, menajerinin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken anlaşmanın sağlanması halinde devre arasında Almanya'ya geri dönecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın göreve ilk geldiğinde şans bulsa da sonrasında formasını kaybetmişti.
Uduokhai, Augsburg'dan 5.5 milyon Euro'luk bedelle transfer olmuştu.