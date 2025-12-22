Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır!

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında salı ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda salı günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.
Maçları yönetecek hakemler şöyle:
- Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
- 24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
