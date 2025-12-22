22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
Fulham-N. Forest
23:00
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
SSC Napoli-Bologna
22:00
Mali-Zambia
17:00
Güney Afrika-Angola
20:00
Mısır-Zimbabve
23:00
Alverca-FC Porto
21:45

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.

calendar 22 Aralık 2025 15:32 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 15:49
Haber: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında salı ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda salı günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.


Maçları yönetecek hakemler şöyle:

- Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

- 24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay






SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
