Genç Büyükusta Ediz Gürel'in hedefi Dünya ilk 30'u

Milli satranç sporcusu 17 yaşındaki büyükusta (GM) Ediz Gürel, klasik reyting derecesinde 2 bin 700'ü geçerek "dünyada ilk 30" sporcu arasına girmeyi hedefliyor.

Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda toplam 9 turun oynandığı "17 yaş yıldırım" kategorisinde dünya şampiyonu olan Ediz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Lise 11'inci sınıf öğrencisi Ediz, satranca anaokulunda başladığını, kendisini keşfeden öğretmeninin tavsiyesiyle de kursa yazıldığını söyledi.

Milli takıma 8 yaşında seçildiğini aktaran Ediz, "Satranç bana zevk veren bir spor. Her seferinde zevk alarak oynuyorum. Bazen üzüntülerimiz de oluyor tabii ki ama kayıpları da öğrenmemiz lazım. Ama genel olarak bu sporu çok seviyorum. Elimden geleni yapıyorum. 8 yıldır devam ediyorum." dedi.

Yıldırım şampiyonasına katılmadan önce internette maçlar yaptığını ve bunun kendisini motive ettiğini anlatan Ediz, şampiyonada ikisi Türk olmak üzere farklı ülkelerden sporcularla yarıştığını dile getirdi.

- Dünya şampiyonu Gukesh ile "çok stresli" karşılaşma

Ediz, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenmeyi başardığını ifade etti.

Gukesh ile "çok heyecanlı, çok stresli" bir karşılaşma yaptığını vurgulayan Ediz, "Sonucu benim açımdan güzel oldu. Eşleşmeyi gördüğümde çok sevindim. Çünkü sonuçta dünya şampiyonuyla oynamak bile çok büyük bir şey." diye konuştu.

Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na da değinen Ediz, şöyle devam etti:

"Buraya gelmek de ayrı bir başarı. Yaş grupları şampiyonasıydı ve rakiplerimin hepsi çok iyi oynadı. Çok zorlu maçlarım oldu ama sonunda birinci olmayı başardım. Bu açıdan da çok mutluyum. Hedeflerimin arasında birinci olmak vardı. Birinci olmayı herkes çok ister. Ben de elimden geleni yaptım. Öncelikli hedefim burada zevk alıp, en iyi oyunu oynamaya çalışmak."

- Elleriyle göz çevresini kapatıyor

Ediz Gürel, satranç sporcularının çoğunun turnuva öncesi "zihnini boşaltıp maça odaklandığını" kaydetti.

Kendisinin de odaklanırken, çevresindeki herhangi bir şeyin dikkatini dağıtmaması için elleriyle göz çevresini kapattığını anlatan Ediz, "Bu maça odaklanmak için yapılan bir şey. Uzun süredir bunu yapıyorum ve bence işe yarıyor. Bu çok uzun bir yol. Hedeflerimi basamaklandırıyorum. Şu anda klasik reytingim 2 bin 646. İlk hedefim 2 bin 700'ü geçip dünyada ilk 30'a girmek." ifadelerini kullandı.

- Magnus Carlsen ile bir maç daha

Ediz Gürel, 24-31 Aralık'ta Katar'da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na katılacağını dile getirdi.

Katar'daki formatın Antalya'daki turnuvayla aynı olduğunu aktaran Ediz, Katar'da hızlı kategorisinde 13, yıldırımda 19 maç yapacağı bilgisini verdi.

Dünyadaki en iyi oyuncuların Katar'da hamle yapacağına dikkati çeken Ediz, şunları ifade etti:

"Şampiyonada elimden geleni yapıp bitirebildiğim en yüksek yerde bitirmek istiyorum. Genelde bu formatlarda klasiğe göre daha iyi oynuyorum. Erken konuşmak istemem ama genelde sonuçlarım bunu gösteriyor. Magnus Carlsen şu an dünyanın en iyi oyuncusu ve uzun süredir böyle. Onunla bir maç yapmıştım ama bir kere daha yapsam benim açımdan güzel olur."

Ailesinin büyük desteğiyle ve Bayegan ailesinin bir parçası olarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Ediz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle satranca çok uzun suredir destek veren Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ercüment Bayegan'a ve Bayegan Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü bünyesinde başarılı çalışmalarıma devam etmeyi hedefliyorum"