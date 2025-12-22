Chicago Bulls'un, guardı Coby White'ı takas etmeye hiç olmadığı kadar açık bir tutum sergilediği iddia edildi.Chicago Bulls'un, Coby White dönemini kapatmaya nihayet hazır olduğu belirtiliyor.NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre Bulls, kendileriyle temasa geçen takımlara, oyun kurucuyu takas etme fikrine geçmişe kıyasla çok daha sıcak baktıkları izlenimini verdi.diye yazan Stein,White'ın ismi, Minnesota Timberwolves'un kendisiyle ciddi şekilde ilgilendiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte ligdeki takas dedikodularında aniden öne çıktı.Üç yıl, 36 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda bulunan White için Bulls'un, oluşan ilgiyi değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor. White, geçtiğimiz eylül ayında kulübe sözleşme uzatmayı düşünmediğini bildirmişti.Atlanta Hawks ile oynanacak pazar günü maçı öncesinde White, 11 maçta kariyerinin en iyi ortalaması olan 21.2 sayı ve 5.2 asist üretiyor. Ancak etkili bir şutör olmasına rağmen, bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden kariyerinin en düşük yüzdesi olan %28.6 ile oynuyor.