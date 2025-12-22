22 Aralık
Bulls, Coby White takası konusunda yeni bir pozisyon aldı

Chicago Bulls'un, guardı Coby White'ı takas etmeye hiç olmadığı kadar açık bir tutum sergilediği iddia edildi.

22 Aralık 2025 11:29
Haber: Sporx.com dış haberler
Chicago Bulls'un, Coby White dönemini kapatmaya nihayet hazır olduğu belirtiliyor.

NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre Bulls, kendileriyle temasa geçen takımlara, oyun kurucuyu takas etme fikrine geçmişe kıyasla çok daha sıcak baktıkları izlenimini verdi.


"Bu, White'ı 5 Şubat takas son tarihinden önce kesin olarak gönderecekleri anlamına gelmiyor," diye yazan Stein,
"Ancak Bulls, Coby White hakkında bilgi isteyen rakip takımlara, onu takas etmeye şimdiye kadarki en açık hâlleriyle yaklaştıkları mesajını verdi."

White'ın ismi, Minnesota Timberwolves'un kendisiyle ciddi şekilde ilgilendiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte ligdeki takas dedikodularında aniden öne çıktı.

Üç yıl, 36 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda bulunan White için Bulls'un, oluşan ilgiyi değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor. White, geçtiğimiz eylül ayında kulübe sözleşme uzatmayı düşünmediğini bildirmişti.

Atlanta Hawks ile oynanacak pazar günü maçı öncesinde White, 11 maçta kariyerinin en iyi ortalaması olan 21.2 sayı ve 5.2 asist üretiyor. Ancak etkili bir şutör olmasına rağmen, bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden kariyerinin en düşük yüzdesi olan %28.6 ile oynuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
