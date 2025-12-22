Kocaelispor'dan iç sahada çarpıcı performans!

Hafta Rakip Skor 2 Samsunspor 0-1 4 Zecorner Kayserispor 1-1 6 Çaykur Rizespor 1-1 8 ikas Eyüpspor 1-0 10 Corendon Alanyaspor 2-0 12 Galatasaray 1-0 14 Gençlerbirliği 1-0 15 Kasımpaşa 0-0 17 Hesap.com Antalyaspor 2-1

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 23 puanla tamamlayan Kocaelispor, özellikle iç saha maçlarında sergilediği performansla öne çıktı.Bu sezon deplasman karşılaşmalarında istikrar sağlamakta zorlanan yeşil-siyahlılar, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynadığı maçlarda ise daha başarılı bir grafik çizdi. Ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kocaelispor, yalnızca 1 maçtan puansız ayrılarak 18 puan elde etti.Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen Kocaelispor, sezona teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde başladı. Zorlu bir fikstürle lige giriş yapan Körfez ekibi, ilk haftalarda istediği sonuçları almakta zorlandı.Yeşil-siyahlılar, sezonun ilk bölümünde sırasıyla Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bu süreçte yalnızca 2 puan toplayabilen Kocaelispor, söz konusu puanları iç sahada Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmalarda aldı.Ligde ilk 7 haftayı 2 puanla tamamlayan Kocaelispor, 18. sıraya kadar geriledi. Yeşil-siyahlılar, ilk galibiyetini 8. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek elde etti. Bu karşılaşmayla Kocaeli ekibi çıkışa geçti.İlerleyen haftalarda aldığı sonuçlarla orta sıralara yükselen Kocaelispor, sezonun ilk yarısını 23 puanla kapattı. Son 10 haftalık periyotta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, bu süreçte yalnızca 1 kez mağlup oldu. Kocaelispor, söz konusu yenilgiyi 11. haftada deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında yaşadı.İç sahada istikrarlı bir performans ortaya koyan Kocaelispor, Samsunspor'a 2. haftada 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından oynadığı 8 iç saha maçında mağlubiyet yüzü görmedi.Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un sezonun ilk yarısındaki en dikkat çekici galibiyeti ise 12. haftada Galatasaray karşısında geldi. Yeşil-siyahlılar, İzmit'te oynanan mücadeleyi Agyei'nin golüyle 1-0 kazanarak önemli bir sonuca imza attı.Ligin ilk yarısında iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran Kocaelispor, kalesinde 4 gol gördü. Bu süreçte en farklı galibiyet ise 10. haftada Corendon Alanyaspor karşısında 2-0'lık skorla alındı.Kocaelispor, ilk yarıda deplasmanda yaptığı 8 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 5 puan alabildi. Dış sahada 6 gol atan Kocaelispor, kalesinde de 13 gol gördü.Körfez ekibi, ligin ikinci yarısında "dört büyükler" olarak adlandırılan takımlardan yalnızca Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, ikinci yarının ilk haftası olan 18. haftada Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak.Kocaeli ekibi, 20. haftada Fenerbahçe'yi, 24. haftada ise Beşiktaş'ı İzmit'te konuk ederek sezonun ikinci yarısında güçlü rakiplerine karşı iç sahada mücadele edecek.