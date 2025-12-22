Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Jonathan Kuminga etrafında dönen takas söylentileri ve NBA'in acımasız iş dünyası hakkında son derece samimi açıklamalarda bulundu.Tom Tolbert Show'a konuk olan Kerr, Kuminga'nın franchise içindeki belirsiz durumu hakkında konuşurken, genç oyuncunun hissettiklerini anlayabildiğini söyledi.diyen Kerr, şöyle devam etti:Kerr, Andrew Wiggins'in geçen yıl aynı durumda olduğunu ve takas söylentilerinin her sezon benzer şekilde yaşandığını hatırlattı.Bu ay başında sezonun ilk DNP (oynamadı) kararını alan Kuminga, kısa süre içinde yeniden takas söylentilerinin merkezine yerleşti.Genç forvet, sonraki iki maçta forma giymedi ve ancak Phoenix Suns'a karşı perşembe günü oynanan mağlubiyette rotasyona döndü. Bu maçta 10 dakikada 2 sayı, 4 ribaund ve 1/5 isabet ile oynadı.NBA kamuoyu, 15 Ocak sonrası süreci merakla bekliyor. Kuminga, geçtiğimiz eylül ayında Warriors ile imzaladığı 2 yıl, 46.8 milyon dolarlık sözleşme nedeniyle bu tarihten itibaren takas edilebilir hâle gelecek.Çok yönlülüğü, atletizmi ve yıldız potansiyeli nedeniyle Kuminga, şimdiden birçok takımla ilişkilendirilmiş durumda.Kerr, söylentilerin duygusal etkisini anladığını belirtse de NBA'in her zaman bir iş olduğunu ve Kuminga'nın da bunu kabul etmesi gerektiğini vurguladı.diyen Kerr, sözlerini şöyle tamamladı: