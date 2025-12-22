Antoine Griezmann'dan dikkat çeken rakam!

Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, bu sezon Diego Simeone'nin elinde adeta süper yedeğe dönüştü.
LİGDE 6 GOL ATTI
Ligde son olarak Girona karşılaşmasında gol atan Fransız yıldız, bu golüyle birlikte bu sezon ligde 6 gole ulaştı. Griezmann'ın attığı tüm gollerin, maça yedek başladığı ve sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda gelmesi dikkat çekti.
"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"
Griezmann, geçtiğimiz haftalarda bu sezon takımda aldığı rol ve sürelerle ilgili, "Hocanın bana vereceği dakikalarda her zaman elimden geleni yaparım. Bazen gol atarım, bazen de topa bile dokunamam. Bunun futbolun bir parçası olduğunu kabul ediyorum. Futbolu seviyorum, topa her dokunduğumda mutlu oluyorum." demişti.
AYRILACAK MI?
Griezmann'ın, sözleşmesinin bulunduğu Atletico Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. İspanyol devinde bu sezon iyi bir yedeğe dönüşen Fransız yıldızın, Dünya Kupası sezonunda devre arasında geleceğiyle ilgili alacağı karar büyük bir merakla bekleniyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Griezmann, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
TOPLAM PERFORMANSI
34 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon toplamda ise 25 maçta 9 kez ağları havalandırdı.
Antoine Griezmann'ın bu sezon ligde attığı 6 golün tamamı, yedek kulübesinde başladığı maçlarda geldi. pic.twitter.com/2u9y8p8Zuh
— Sporx (@sporx) December 22, 2025