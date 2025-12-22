22 Aralık
Bakan Bak'tan madalya kazanan milli satranççılar için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da madalya kazanan milli satranççıları tebrik etti.

calendar 22 Aralık 2025 11:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada spor turizminin önemli kentlerinden biri olan Antalya'mızda yapılan Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nı toplamda 8 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Hızlı kategorisinde 9 yaş altı kızlar birincisi Defne Özer, 13 yaş altı birincisi Ali Gür, 15 yaş altı ikincisi Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ve 13 yaş altı üçüncüsü Baver Yılmaz ile yıldırım kategorisinde, 17 yaş altı birincisi Büyükusta Ediz Gürel, 15 yaş altı birincisi Yağız Kaan Erdoğmuş, 11 yaş altı üçüncüsü Ali Poyraz Uzdemir ile 9 yaş altı kızlar üçüncüsü olan Elif Eren'in başarısı bizleri mutlu etti. 33 ülkeden 314 sporcunun yarıştığı şampiyonaya başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası spor organizasyonları düzenleme kabiliyetiyle dünyada örnek olarak gösterilen ülkemiz, spor turizminde bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından yetenekli genç sporcuların bir araya geldiği, şampiyonanın başarıyla düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

