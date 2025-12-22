22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Süper Lig yerine Benfica'yı seçti: Lopes Cabral

Estrela forması giyen 23 yaşındaki savunmacı Lopes Cabral, Türk kulüplerinden gelen yüksek maaşlı tekliflere rağmen ocak ayında Benfica'ya transfer olmayı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

calendar 22 Aralık 2025 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Süper Lig yerine Benfica'yı seçti: Lopes Cabral
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekiz Ligi ekibi Estrela'da forma giyen genç savunmacı Lopes Cabral, kariyeriyle ilgili kararını verdi.
 
23 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren Benfica forması giymek istediğini net bir şekilde ortaya koydu.
 
Türk kulüplerinden gelen ve mali açıdan çok daha cazip olan tekliflere rağmen Cabral, kariyer planı doğrultusunda Lizbon ekibini tercih etmeye hazırlanıyor.
 
Genç oyuncunun, Benfica'ya transfer olabilmek adına ciddi bir maaş fedakarlığını göze aldığı öğrenildi. Kupalar için mücadele etme şansı ve dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile çalışma ihtimali, Cabral'ın kararında belirleyici rol oynadı.
 
Benfica yönetiminin de oyuncuya sıcak baktığı ifade edilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.