Süper Lig yerine Benfica'yı seçti: Lopes Cabral

Portekiz Ligi ekibi Estrela'da forma giyen genç savunmacı Lopes Cabral, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

23 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren Benfica forması giymek istediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Türk kulüplerinden gelen ve mali açıdan çok daha cazip olan tekliflere rağmen Cabral, kariyer planı doğrultusunda Lizbon ekibini tercih etmeye hazırlanıyor.

Genç oyuncunun, Benfica'ya transfer olabilmek adına ciddi bir maaş fedakarlığını göze aldığı öğrenildi. Kupalar için mücadele etme şansı ve dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile çalışma ihtimali, Cabral'ın kararında belirleyici rol oynadı.

Benfica yönetiminin de oyuncuya sıcak baktığı ifade edilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.