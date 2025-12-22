22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Altay'dan yıllar sonra 4 maçlık seri

Son haftalarda form tutan Altay, üst üste alınan galibiyetler ile birlikte küme düşme hattından uzaklaşmayı başardı.

calendar 22 Aralık 2025 14:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'dan yıllar sonra 4 maçlık seri
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Afyonspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altay, devre arasına 18 puanla düşme hattının 8 puan üzerinde girdi.

Eskişehir Anadoluspor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazillispor'u 3-0 yendikten sonra Afyon engelini tek golle geçen siyah-beyazlılar bu periyotta 7 gol atıp, kalesini gole kapatarak alkış topladı. Afyon ekibini stoper Sefa'nın 54'üncü dakikada attığı golle dize getiren İzmir ekibi, 4 yıl 9 ay 2 gün sonra 4'te 4 yaptı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 sezonunun ilk ve ikinci devresinde iki kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu serilerin ilkinde Ankaraspor, Adanaspor (D), Akhisarspor, Ümraniyespor ve Tuzlaspor'u (D) yenen Altay, ikinci devrede Giresunspor (D), Tuzlaspor, Balıkesirspor (D), Menemenspor ve Bursaspor'u (D) mağlup etti. İzmir ekibi son 4'te 4 serisini Menemen'i 19 Mart 2021'de yenerek gerçekleştirdi. Altay toplam 1739 gün sonra art arda 4 galibiyet almış oldu.

SİNAN KANLI: VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK


Altay'da cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurulda görevi bırakmaya hazırlanan başkan Sinan Kanlı, "Son güne, son ana kadar görev zafiyeti vermeyeceğimizi daha öncede belirtmiştim. Verdiğimiz sözü tutmanın huzurunu yaşıyorum" dedi.

Takımın ilk yarıyı güvenli bölgede bitirdiğini, 4,5 yıldır transfer yasaklısı olmalarına ve bahis soruşturmasında 10 oyuncunun ceza almasına rağmen cesurca mücadele ettiklerini ifade eden Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Teknik ekibimizi , takımımızı ve idari ekibimizi kutluyorum. Takımımızı destekleyen taraftarlarımıza ve misafirperver Afyon halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük Altay karakter koyarak mücadele etmeye devam edecek. Ancak bu mücadeleyi verebilmek bir kişinin ya da bir grubun omuzlarında olmamalı. Büyük Altay'ın geleceği için gün birlik günü" şeklinde konuştu.

TRAVMA GEÇİREN EGE KORKUTTU

Altay'da orta saha oyuncusu Ege Parmaksız, Afyonspor maçının 26'ncı dakikasında başına aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki genç futbolcunun beyin tomografisi çekildi. Bir süre kontrol altında tutulan Ege daha taburcu edilerek İzmir'e döndü. Maçtan sonra Ege'yi ziyaret eden Altay Başkanı Sinan Kanlı, genç krampona geçmiş olsun dileğinde bulundu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
