Altay'dan yıllar sonra 4 maçlık seri

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Afyonspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altay, devre arasına 18 puanla düşme hattının 8 puan üzerinde girdi.Eskişehir Anadoluspor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazillispor'u 3-0 yendikten sonra Afyon engelini tek golle geçen siyah-beyazlılar bu periyotta 7 gol atıp, kalesini gole kapatarak alkış topladı. Afyon ekibini stoper Sefa'nın 54'üncü dakikada attığı golle dize getiren İzmir ekibi, 4 yıl 9 ay 2 gün sonra 4'te 4 yaptı.Siyah-beyazlılar, Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 sezonunun ilk ve ikinci devresinde iki kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu serilerin ilkinde Ankaraspor, Adanaspor (D), Akhisarspor, Ümraniyespor ve Tuzlaspor'u (D) yenen Altay, ikinci devrede Giresunspor (D), Tuzlaspor, Balıkesirspor (D), Menemenspor ve Bursaspor'u (D) mağlup etti. İzmir ekibi son 4'te 4 serisini Menemen'i 19 Mart 2021'de yenerek gerçekleştirdi. Altay toplam 1739 gün sonra art arda 4 galibiyet almış oldu.Altay'da cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurulda görevi bırakmaya hazırlanan başkan Sinan Kanlı,dedi.Takımın ilk yarıyı güvenli bölgede bitirdiğini, 4,5 yıldır transfer yasaklısı olmalarına ve bahis soruşturmasında 10 oyuncunun ceza almasına rağmen cesurca mücadele ettiklerini ifade eden Altay Başkanı Sinan Kanlı,şeklinde konuştu.Altay'da orta saha oyuncusu Ege Parmaksız, Afyonspor maçının 26'ncı dakikasında başına aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki genç futbolcunun beyin tomografisi çekildi. Bir süre kontrol altında tutulan Ege daha taburcu edilerek İzmir'e döndü. Maçtan sonra Ege'yi ziyaret eden Altay Başkanı Sinan Kanlı, genç krampona geçmiş olsun dileğinde bulundu.