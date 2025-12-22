22 Aralık
Kocaelispor'un Türkiye Kupası'nda konuğu Erzurumspor

22 Aralık 2025 13:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'un Türkiye Kupası'nda konuğu Erzurumspor
Kocaelispor, Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında 23 Aralık Salı günü sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Kupası 4. turunda Karacabey Belediye Spor'u 2-1 mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösteren Kocaeli temsilcisi, Çaykur Rizespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Erzurumspor FK, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak yeşil-siyahlılar, Erzurumspor FK karşılaşmasından sonra sırasıyla Gaziantep FK, Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile mücadele edecek.


Kocaelispor, geçen sezon 1. Lig'de Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmalarda sahasında 1-0 galip gelirken, deplasmandaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Geçen sezon Türkiye Kupası gruplarında Kocaelispor, D Grubu'nu 3. sırada, Erzurumspor FK ise B Grubu'nu 5. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve Serdar Dursun ile Angola'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Show karşılaşmada forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
