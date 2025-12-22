Kocaelispor'un Türkiye Kupası'nda konuğu Erzurumspor

Kocaelispor, Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında 23 Aralık Salı günü sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak.
Türkiye Kupası 4. turunda Karacabey Belediye Spor'u 2-1 mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösteren Kocaeli temsilcisi, Çaykur Rizespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Erzurumspor FK, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak yeşil-siyahlılar, Erzurumspor FK karşılaşmasından sonra sırasıyla Gaziantep FK, Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile mücadele edecek.
Kocaelispor, geçen sezon 1. Lig'de Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmalarda sahasında 1-0 galip gelirken, deplasmandaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Geçen sezon Türkiye Kupası gruplarında Kocaelispor, D Grubu'nu 3. sırada, Erzurumspor FK ise B Grubu'nu 5. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.
Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve Serdar Dursun ile Angola'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Show karşılaşmada forma giyemeyecek.
