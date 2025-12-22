İşte Ersin Destanoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı karnesi

Türkiye Kupası'nda salı günü Fenerbahçe - Beşiktaş derbissinde gözler kalecilerde olacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın eldivenleri teslim ettiği Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımla kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı 6 müsabakada forma giydi.
Beşiktaş altyapısından yetişip 2018-19 sezonu öncesinde A takıma yükselen 24 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 6'sı Fenerbahçe, 6'sı Galatasaray ile oynanan 12 derbi maçta boy gösterdi.
Sarı-lacivertlilerle oynanan 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe karşısındaki ilk mağlubiyetini, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçta yaşadı.
Ersin, Fenerbahçe maçlarında meşin yuvarlağı kalesinden 7 kez çıkardı.
