İşte Ersin Destanoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı karnesi

Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu, kupadaki derbiyle birlikte Fenerbahçe'ye karşı yedinci kez sahaya çıkacak.

calendar 22 Aralık 2025 11:53
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Türkiye Kupası'nda salı günü Fenerbahçe - Beşiktaş derbissinde gözler kalecilerde olacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın eldivenleri teslim ettiği Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımla kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı 6 müsabakada forma giydi.

Beşiktaş altyapısından yetişip 2018-19 sezonu öncesinde A takıma yükselen 24 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 6'sı Fenerbahçe, 6'sı Galatasaray ile oynanan 12 derbi maçta boy gösterdi.


Sarı-lacivertlilerle oynanan 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe karşısındaki ilk mağlubiyetini, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçta yaşadı.

Ersin, Fenerbahçe maçlarında meşin yuvarlağı kalesinden 7 kez çıkardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
