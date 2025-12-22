25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyetli araçlar: Şartlar neler?



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yeni düzenleme ile hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli otomobil satışlarının desteklenmesi hedefleniyor. 25 YAŞ ÜZERİ ARAÇLAR HURDAYA AYRILACAK



Yürütülen çalışmaya göre, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, ÖTV'siz sıfır araç satın alabilecek. Bu adımla birlikte trafikteki yaşlı araç sayısının azaltılması ve çevresel etkilerin düşürülmesi amaçlanıyor.



3 VE ÜZERİ ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL DESTEK



Program kapsamında özellikle 3 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere yönelik özel finansman imkanları sunulacak. Bu çerçevede uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanları ve esnek kredi modelleri devreye alınacak.



DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR



Dar gelirli ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nın, 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.



HANGİ OTOMOBİLLER KAPSAMDA OLACAK?

ÖTV muafiyetinin uygulanacağı otomobillerin, Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği belirtildi. Programın, yerli üretimi teşvik etmesinin yanı sıra otomotiv sektörüne de hareketlilik kazandırması bekleniyor.

Yasalaşması beklenen düzenlemeye göre, 6 farklı markanın toplamda 12 modeli bu teşvikten yararlanabilecek:



Togg T10X



Toyota CH-R



Hyundai Bayon



Hyundai i20



Hyundai i10



Ford Tourneo Custom



Ford E-Transit



Ford Transit



Fiat Fiorino



Fiat Egea Cross



Fiat Egea



Volkswagen Transporter



Bu modeller Türkiye'de üretilen ve yerlilik oranı %40'ın üzerinde olan araçlar arasında yer alıyor.





