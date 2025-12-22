Haber Tarihi: 22 Aralık 2025 13:22 -
25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyetli araçlar: Şartlar neler?
Hurda teşviki yasası son durum gelişmeleri Kasım ayında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖTV muafiyetli araç alımı, güncel yasal düzenlemelerle birlikte özellikle engelli vatandaşlar ve yakınları için önemli bir fırsat sunmaya devam ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifi, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların yerli üretim sıfır araçları ÖTV ödemeden alabilmesini hedefliyor. 26 yaş üstü ÖTV'siz araç kanun teklifinde son durum nedir, teklif Meclis'ten geçti mi? İşte 2025 yılı için belirlenen en güncel şartlar ve limitler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yeni düzenleme ile hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli otomobil satışlarının desteklenmesi hedefleniyor.
25 YAŞ ÜZERİ ARAÇLAR HURDAYA AYRILACAK
Yürütülen çalışmaya göre, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, ÖTV'siz sıfır araç satın alabilecek. Bu adımla birlikte trafikteki yaşlı araç sayısının azaltılması ve çevresel etkilerin düşürülmesi amaçlanıyor.
3 VE ÜZERİ ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL DESTEK
Program kapsamında özellikle 3 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere yönelik özel finansman imkanları sunulacak. Bu çerçevede uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanları ve esnek kredi modelleri devreye alınacak.
DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR
Dar gelirli ailelerin otomobile erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nın, 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.
HANGİ OTOMOBİLLER KAPSAMDA OLACAK?
ÖTV muafiyetinin uygulanacağı otomobillerin, Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği belirtildi. Programın, yerli üretimi teşvik etmesinin yanı sıra otomotiv sektörüne de hareketlilik kazandırması bekleniyor.
Yasalaşması beklenen düzenlemeye göre, 6 farklı markanın toplamda 12 modeli bu teşvikten yararlanabilecek:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea
Volkswagen Transporter
Bu modeller Türkiye'de üretilen ve yerlilik oranı %40'ın üzerinde olan araçlar arasında yer alıyor.
