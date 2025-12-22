Osimhen'den Galatasaray'a yakın takip!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli takımda da sarı-kırmızılıları yakından takip ediyor.
Victor Osimhen, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Osimhen, sosyal medya hesabından; Yunus Akgün, Gabriel Sara ve bir taraftar ile ilgili paylaşımda bulundu.
Golcü yıldız, Gabriel Sara ile ilgili paylaşımında, "Gabby gol attı. Şimdi yandım." sözlerini kullandı.
İşte o paylaşımlar:
