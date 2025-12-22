22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Memphis Depay'dan yönetime olay yaratan sözler!

Corinthians forması giyen Memphis Depay, Brezilya temsilcisinde yönetim kurulu üyelerinin görevden ayrılmaları gerektiğini söyledi.

calendar 22 Aralık 2025 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Corinthians forması giyen Memphis Depay, Brezilya Kupası'nı kazandıkları Vasco da Gama maçının ardından yönetimle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BAŞKA YERDE FELAKET YARATSINLAR"

"Yönetim kurulu üyeleri uyanmalı!" diyen Hollandalı yıldız, "Kimlerden bahsettiğimi çok iyi biliyorum ve onlar da kim olduklarını çok iyi biliyorlar. Bu kulüpten ayrılsınlar ve başka yerde felaket yaratsınlar! Çünkü bu kulüp büyümeli, gelişmeli. Bu kulüp, her yıl Libertadores ve ligi kazanmak için mücadele etmeli. Taraftarlar bunu hak ediyor." dedi.

DAHA ÖNCE DE ANLAŞMAZLIK

Depay, daha önce de ödenmemiş primler ve yeni sözleşme nedeniyle yönetimle anlaşmazlık yaşamıştı.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI


2024 yılından bu yana Corinthians forması giyen Depay'ın, Brezilya temsilcisi ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

Corinthians forması altında 65 maçta süre bulan 31 yaşındaki Depay, 19 gol attı ve 14 asist yaptı.

 

