Memphis Depay'dan yönetime olay yaratan sözler!

Corinthians forması giyen Memphis Depay, Brezilya Kupası'nı kazandıkları Vasco da Gama maçının ardından yönetimle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.diyen Hollandalı yıldız,dedi.Depay, daha önce de ödenmemiş primler ve yeni sözleşme nedeniyle yönetimle anlaşmazlık yaşamıştı.2024 yılından bu yana Corinthians forması giyen Depay'ın, Brezilya temsilcisi ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.Corinthians forması altında 65 maçta süre bulan 31 yaşındaki Depay, 19 gol attı ve 14 asist yaptı.